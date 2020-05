ALAN JE SADA NA RUBU PROPASTI: ‘Alergičan sam na one koji prvo pred crkvom potpisuju peticiju, a poslije mi dolaze i kažu ‘pofalilo mi’

‘Male trgovine ovise o nedjelji. Preko tjedna smo automati za cigarete, malo što se drugo prodaje jer ljudi idu u veće trgovačke centre. Vikendom najviše prodajemo’, kaže vlasnik malog trgovačkog obrta iz Nedeljanca pokraj Varaždina

Rasprave o zabrani rada nedjeljom, donesene pa povučene odluke, pritisak Crkve i sindikata s jedne i nezadovoljstvo trgovaca, napose onih malih s druge strane – sve to traje već dva desetljeća. Sada je vlast iskoristila epidemiološku (ne)priliku pa preko Nacionalnog stožera civilne zaštite naprasno zabranila trgovinama rad nedjeljom pravdajući to mjerama zaštite od širenja zaraze koronavirusom.

Zbog te odluke koja je na snazi već drugu nedjelju zaredom, mnogi mali trgovci upozoravaju da ih to vodi u propast.

VEĆINA GRAĐANA TRAJNO BI ZABRANILA RAD NEDJELJOM; Razmišlja li Vlada o tome? Evo što je rekao ministar Božinović

Male trgovine najviše prodaju nedjeljom

Jedan do njih, Alan Miko, vlasnik malog obiteljskog trgovačkog obrta iz Nedeljanca pokraj Varaždina, kaže za Index da mu je prošli puta kada je zabranjen rad nedjeljom – bilo je to 2004. godine – trebalo deset godina za oporavak od tih nekoliko mjeseci zabrane kada im je ukupni promet drastično pao. Njegov brat tada je morao potražiti drugi posao i sada radi u posve drugoj branši.

“Male trgovine ovise o nedjelji, posebno u našem kraju. Preko tjedna smo automati za cigarete, malo što se drugo prodaje jer ljudi idu u veće trgovačke centre. Vikendom najviše prodajemo pivo i sladoled, nareske, povrće, sve ono što ljudi zaborave kupiti preko tjedna, a iznenada im zatreba kada im dođu gosti”, rekao je za Index Miko koji je snažno osjetio pad prometa već prošloga, produljenog prvosvibanjskog vikenda kada nije smio raditi u petak i nedjelju.

ZABRANITI RAD NEDJELJOM? ‘Jurimo prema krizi, svaki dan je 1500 ljudi više na burzi i sad bi sprašili još 15.000 otkaza. To je suludo!’

Možda će morati otpustiti jednu radnicu

“Prošle godine smo u istom tjednu imali 70 tisuća kuna prometa, ove godine 43 tisuće. Brojevi sve govore”, kaže.

Trenutno u svojoj trgovini ima zaposlene dvije radnice, a postane li odluka o zabrani rada nedjeljom trajna, jednu će radnicu vjerojatno morati otpustiti.

“I ja radim u dućanu i za drugu smjenu mi je dovoljna jedna radnica. Uz to mogu i majku koja je umirovljenica, uzeti na četiri sata i pokrio sam se. Bez nedjelje mi je jedna radnica višak i ostat će bez posla”, kaže Miko dodajući kako ne želi da se to dogodi.

On smatra da zabranom rada nedjeljom radnička prava nisu ni na koji način zaštićena ili poboljšana. Tom se zabranom, kaže, jedino nanosi šteta trgovcima, posebno malima.

“Moje radnice su imale 235 posto veću dnevnicu nedjeljom, a 250 posto veću praznikom i blagdanom. Uz to su poslije svake radne nedjelje imale slobodan ponedjeljak, a radile su dvije nedjelje mjesečno. I nije im to smetalo jer su bile pošteno plaćene. Ovu će zabranu one osjetiti na plaći”, kazao je za Index.

MILANOVIĆEV SAVJETNIK NA STRANI KONZERVATIVACA: Ograničio bi rad nedjeljom: ‘Trebalo bi ga izbjegavati!’

‘Nedjelja mi vrijedi kao dva i pol druga dana’

Kaže kako je nekidan na benzinskoj postaji fotografirao policu na kojoj su bile juhe u vrećicama, ulje, šećer, mlijeko, deterdženti… A u pekarnicama, dodaje, prodaju se paštete, salame, sirevi… Kad se zabranjuje rad nedjeljom, kaže, onda neka to vrijedi za sve.

“To je nelojalna konkurencija. Meni nedjelja vrijedi kao dva i pol druga dana. Još su mi draži oni koji nedjeljom ujutro pred crkvom potpisuju peticiju za zabranu rada, a poslijepodne mi dolaze u trgovinu i kažu: “Pofalilo mi”, na njih sam posebno alergičan”, rekao je Miko.

On već unaprijed zbraja gubitak u svibnju je neće smjeti raditi ni u subotu 30. svibnja, kada je državni praznik, a zatim ni u nedjelju, 31. svibnja.

PRVOSVIBANJSKI ZAHTJEVI SINIDKATA: Ograničite rad nedjeljom i isplatite minimalnu plaću od 4000 kuna