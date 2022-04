Bivši ministar rada Josip Aladrović za RTL Danas ekskluzivno je otkrio kako je premijer izrazio zadovoljstvo njegovim radom i kako je siguran da će još u budućnosti surađivati s njim.

Aladrović smatra da su neistinite tvrdnje da mu Marin Piletić čuva mjesto u Vladi te da politici ne bi rekao konačno zbogom jer za tim nema potrebe. Kazao je i kako postoji žal jer odlazi na ovaj način, no na nove okolnosti koje je život donio, kaže, morat će se prilagoditi.

Je li kriv za ono što mu se stavlja na teret?

Ministar se, naime, našao pod istragom za pogodovanje pri zapošljavanju dvije osobe na starom radnom mjestu. Na pitanje je li kriv za ono što mu se stavlja na teret, Aladrović je kazao:

"Jedan od razloga zašto napuštam Vladu je da u što kraćem vremenu dokažem svoju nevinost. Siguran sam da ću to učiniti i nadam se da će pravosudni sustav reagirati brzo, kao što smo reagirali i mi."

Osvrnuo se i na SMS poruke koje je navodno slao Ani Mandac te da u jednoj piše i 'Lidija je rješena', te kazao kako će se braniti od optužbi.

"To ću ostaviti za organe koje će to zanimati, nisam imao poziva s njihove strane, kad me budu zvali odazvat ću se i siguran sam da ću to riješiti u svoju korist", kazao je bivši ministar.

Planira li se vratiti u Vladu?

Premijer Plenković jučer ga je ishvalio i ostavio mu otvorena vrata za povratak u Vladu ako mu se dokaže nevinost. Aladrović je otkrio planira li se vratiti u Vladu.

"Mislim da je u ovom trenutku prerano o tome", kazao je te dodao da smatra da će Marin Piletić biti uspješan u obavljanju ministarske dužnosti.

"Mlad je gradonačelnik ali iskusan političar, neko vrijeme smo u intenzivnom kontaktu. Vrlo je kvalitetno pristupio radu i siguran sam da će iskazati kvalitetne rezultate. Premijer je objavio 2 do 3 tjedna smo u kontaktu, pripremio se za poziciju", kazao je.

Siguran da će dokazati svoju nevinost

Na pitanje znači li to da još ne bi politici rekao zbogom, Aladrović je kazao: "Pa… život nas nauči na neočekivane stvari, tako da neću reći konačno zbogom - ali u ovom trenu ne razmišljam toliko dugoročno da bi razmišljao što ako".

Aladrović je rekao kako je siguran da će dokazati svoju nevinost. Na pitanje planira li nakon toga povratak u politiku, Aladrović je kazao da će ostati suzdržan.

"Politici niti drugim djelovanjima ne želim reći zbogom jer za to nema potrebe", kazao je.