ALADROVIĆ OTKRIO TKO ĆE NASTAVITI PRIMATI VLADINU NOVČANU POMOĆ I NAKON LIPNJA: ‘Skraćeno radno vrijeme jedna je od tema’

Poduzetnici smatraju da bi pomoć trebalo proširiti na sve sektore koji imaju takav pad prihoda i upozoravaju da ekonomski problemi tek počinju

Na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća, koja je trajala dva i pol sata, raspravljalo se o novom paketu mjera pomoći gospodarstvu.

Za sada je na stolu prijedlog Vlade da se kroz postojeće mjere nastavi pomoć i nakon lipnja, ali samo za tri sektora. Pravo na pomoć kroz isplatu 4000 kuna radničke plaće iz proračuna i otpis potraživanja trebale bi imati tvrtke iz tih sektora koje će imati pad prihoda veći od 50 posto.

Poduzetnici, pak, smatraju da bi pomoć trebalo proširiti na sve sektore koji imaju takav pad prihoda i upozoravaju da ekonomski problemi tek počinju.

Novi paket gospodarskih mjera komentirali su iz udruge Glas poduzetnika. Poručuju da neće odustati od borbe za prava svih poduzetnika koji su pogođeni posljedicama epidemije koronavirusa.

Skraćeno radno vrijeme

Sjednicu GSV-a prati reporter RTL-a Boris Mišević koji je u RTL-u Danas razgovarao s ministrom rada i mirovinskog sustava Josipom Aladrovićem.

Na pitanje reportera za koga mjere idu dalje, Aladrović je odgovorio:

“Ono što je naša ideja i naš prijedlog, da za mjesec lipanj, da za samo one najugroženije grane ostavimo konzumaciju mjera kakva je bila do sada. To su – ugostiteljstvo i hotelijerstvo, prijevoz putnika i organizatori kulturnih, sportskih i drugih događanja. Kriteriji su pad prihoda veći od 50 posto. Ovo su najugroženiji sektori”, poručio je Aladrović.

Na pitanje o tome razmišlja li se i uvesti skraćeno radno vrijeme, ministar kaže:

“To je jedna od tema koje smo otvorili. Očekujemo da će u ponedjeljak EK izdefinirati više pravila. Možemo razgovarati o tome da se uključimo. To je jedna od ideja. Tako bi zaštitili također neke koji su ugroženi. To je sljedeća mjera o kojoj ćemo razgovarati”, kazao je Josip Aladrović za RTL.