ALADROVIĆ NAKON SASTANKA SA SINDIKATIMA: ‘Idemo dalje s razgovorima, očekujemo da ćemo do kraja tjedna imati primamljivu ponudu’

Ministar rada i mirovinskog sustava je poručio kako se nada pomaku u pregovorima i da očekuje kako će doći ‘do neke vrste dogovora’

Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović komentirao je pregovore Vlade sa sindikatima u obrazovanju koji su se ranije danas održali u Ministarstvu rada.

“Mislim da je zajednička želja i volja da iz ove situacije izađemo tako da prvo đaci budu zadovoljni, a potom i djelatnici. Već sutra krećemo s daljnjim razgovorima i očekujemo da će do kraja tjedna biti formulirana ponuda koja bi mogla biti prihvatljiva”, rekao je Aladrović za N1 i dodao: “Naravno tu očekujemo prihvaćanje i shvaćanje pozicije Vlade i fiskalnu odgovornost Vlade, kao i sistemsku odgovornost prema drugim sektorima te se nadamo da ćemo do kraja tjedna doći do kvalitetnog rješenja.”

Konkretna ponuda Vlade

Okupljenim medijima je objasnio što je danas ponudio sindikatima.

“Ponudili smo dva posto povećanja koeficijenta od 30. lipnja 2020., što je komunicirano i prošli tjedan. Nekakvo zadovoljstvo s druge strane nismo mogli vidjeti u potpunosti. Međutim, to je nešto od čega krećemo razgovarati i vidjet ćemo kako će ti razgovori završiti. Moramo na umu imati fiskalnu i sistemsku održivost sustava”, još je jednom poručio Aladrović.

Ministar smatra kako ima pomaka u pregovorima sa sindikatima. Očekuje kako bi trebalo doći do neke vrste dogovora.

“Ima pomaka, razgovaramo. Sindikati stavljaju svoje pozicije na stol, mi svoje. Nadamo se pomaku i očekujemo da će doći do neke vrste dogovora, ali želimo se odgovorno ponašati prema svima u sustavu. Nadamo se da ćemo sutra vidjeti koliko su sindikati spremni za kompromis, koliko su oni spremni odstupiti od nekih pozicija. Zasad su deklarativno naveli da su spremni pregovarati i razgovarati, ali nikakvu konkretnu ponudu nismo dobili.”

Protiv zabrane štrajka

Dodao je kako je protiv bilo kakvih zabrana štrajka, koji se održava već 17 dana.

“Ja bih u ovom trenutku definitivno izbjegavao komunikaciju u vidu zabrane i represije. Mi smo pokazali želju za rješavanjem pitanja. I sa sindikalne strane postoji određena količina želje. Zabrana i sve represivne metode sada nisu na stolu i nadamo se da ćemo bez toga riješiti sve probleme”, zaključio je ministar rada.