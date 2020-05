ALADROVIĆ KOMENTIRAO DANAŠNJU AKCIJU USKOKA: ‘Ja ovo gledam kao da institucije rade svoj posao, pravna država funkcionira’

Ministar Josip Aladrović komentirao je današnju veliku akciju USKOK-a u kojoj su, među 13 uhićenih, i članovi HDZ-a

Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović izjavio je u petak kako su PNUSKOK-ova uhićenja predsjednika uprave Hrvatskih šuma Krunoslava Jakupčića te državne tajnice u Ministarstvu uprave Josipe Rimac dokaz da institucije rade svoj posao te da funkcionira pravna država.

“Ja ovo gledam kao da institucije rade svoj posao, pravna država funkcionira. Sigurno je to nešto što pokazuje političku volju da se rješava korupcija, što će donijeti pravni epilog vidjet ćemo u budućnosti. To ne bih povezivao s predizbornim vremenom, nego isključivo s borbom za pravnu državu”, rekao je Aladrović novinarima.

Nema unutarstranačkih sukoba

Dodao je da, iako se uhićene osobe povezuju s bivšim predsjednikom HDZ-a Tomislavom Karamarkom, to nisu unutarstranački sukobi. Na pitanje hoće li uhićenja utjecati na slaganje izbornih listi HDZ-a, nije precizirao.

“Liste moraju biti složene do 12. lipnja, i sigurno je puno zainteresiranih koji žele svoje mjesto na listama. Mogu jamčiti i pretpostaviti iz svoje pozicije da će liste biti skrojene od najboljih kandidata koje HDZ može dati”, kazao je Aladrović.

Ne povezuje to s izborima

Na pitanje kako se uvijek valovi uhićenja događaju pred izbore, ministar je kazao da on to tako ne povezuje. “To je jako teško iz ove pozicije komentirati, ja to ne povezujem ni na koji način s predizbornim vremenom i kampanjom, nego smatram da institucije odrađuju svoj posao za koji su plaćene, i koji je u njihovoj domeni”, istaknuo je ministar.

