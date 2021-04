ALADROVIĆ I MALENICA GOVORILI O SLUČAJU PREMINULE DJEVOJČICE: ‘Nalaze ćemo proslijediti DORH-u, vidjet ćemo ima li odgovornosti’

“Mi se kao Ministarstvo držimo svog nalaza. Tko je pogriješio? Ja to ne mogu komentirati, mi stojimo iza rezultate svojih nalaza”, poručio je Aladrović

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović i ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica predstavili su danas plan unaprjeđenja sustava socijalne skrbi.

Predstavljanje se dogodilo nakon slučaja djevojčice iz Nove Gradiške koja je vraćena u biološku obitelj, a onda je završila u bolnici pretučena nakon čega je preminula.

Novinari su prvo Malenicu pitali baš o slučaju oca djevojčice koji je imao čak 23 postupka prije njezine smrti:

“Ovdje je bitan Očevidnik kaznenih djela gdje bi kroz njega svim sudovima omogućili da imaju podatke o postupcima. Očevidnik će imati i Centri za socijalnu skrb”, izjavio je Malenica.

‘Reagirali smo brzo’

Potom se oglasio Aladrović koji je rekao:

“Komorama su spuštene ovlasti, mi u sam sadržaj tih stručnih nadzora ne ulazimo. Ono što je dio Ministarstva je da je Upravni nadzor utvrdio određene nedostatke. Na koji način pomiriti ta dva nalaza? Zakonska mogućnost za to ne postoji, no mi možemo sve nadzore koje imamo, a to su tri, mi te nalaze možemo isporučiti DORH-i i vidjeti ima li elemenata kaznene odgovornosti. Mi smo reagirali vrlo brzo. Smatramo da je to sve bilo dovoljan razlog za smjenu ravnatelja. S druge strane imamo nalaze Komora koji ne dovode u sumnju postupke svojih djelatnika. Što se nas tiče, mi ćemo sve nalaze isporučiti Županijskom državnom odvjetništvu.”

Osvrnuli su se i na nalaz Ministarstva rada.

“Dijete je vrlo rano bilo smješteno u udomiteljsku obitelj i nije trebalo biti vraćeno u biološku obitelj. I dalje su postojali rizici u biološkoj obitelji. Što se tiče pojedinačne odgovornosti svi nalazi bit će proslijeđeni Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu”, kažu.

‘Tko je pogriješio? Ne mogu komentirati’

Aladrović je odgovorio i na pitanje tko je pogriješio u slučaju nadzora.

“Mi se kao Ministarstvo držimo svog nalaza. Tko je pogriješio? Ja to ne mogu komentirati, mi stojimo iza rezultate svojih nalaza”, poručio je ministar.

“Prema važećim propisima postojala je mogućnost da dijete bude ostavljeno u udomiteljskoj obitelji”, dodaje se.