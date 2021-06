Odvjetnica Vesna Alaburić osvrnula se na jučerašnje napade premijera Andreja Plenkovića na novinare. Tijekom gostovanja na N1 Alaburić je pojasnila kako takvi ispadu djeluju na percepciju građana o neprimjerenom govoru. Odvjetnica je istaknula da valja razlikovati pravo političara na javnoj funkciji da komentiraju novinare, novinske priloge, analitičare od onoga kako to rade.

"Naravno da oni imaju slobodu izražavanja i naravno da imaju pravo komentirati analitičare, medije, novinare. No pitanje je je li mudro da to čine, a važno je i kako to čine. Način na koji su predsjednik i premijer komentirali HRT, N1 i druge medije potpuno je neprihvatljiv. On pokazuje nepoštivanje onoga o kojem govori, a naši predsjednik i premijer nisu dovoljno tolerantni na drugačije mišljenje, nisu spremni na ono što se smatra notorno normalnim – da se na tim funkcijama mora otrpjeti i najžešće, pa i nepravedne kritike", komentirala je Alaburić za N1.

'Nesvjesni su koliko doprinose zloćudnoj javnoj komunikaciji'

Premijerova retorika je nastavak inauguracija govora koji je vrlo netrpeljiv. Alaburić objašnjava da takav govor na hrvatskoj javnoj sceni može još radikalizirati do razine govora mržnje.

"Oni nisu svjesni u kojoj mjeri oni doprinose zloćudnoj javnoj komunikaciji u našem društvu, zato mislim da je reakcija HND-a opravdana i podrška Federacije novinara dobrodošla i nadam se da će se oni ubuduće suzdržati od komentiranja medija i da će, ako budu morali to činiti, učiniti to na neki prihvatljiv način", rekla je odvjetnica na N1.