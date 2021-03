‘Poanta i ove priče je da se nesnošljivi šovinist samo ugledao na ono što dolazi s vrha države, kako komunicira i PRH, pa je to primijenio u obraćanju prema meni’

Aktivist za ljudska prava Ivan Zidarević, koji je prvi u Hrvatskoj, kao državljanin Srbije i gej, sklopio životno partnerstvo u rujnu 2014., požalio se u komentaru na Facebooku da je zapravo nastup predsjednika Zorana Milanovića prema šefu SDSS-a Miloradu Pupovcu kriv za to što je on od nekog šovinistički raspoloženog korisnika Facebooka dobio poruku mržnje.

“Jučer, nakon onakvih izjava (u svim oblicima), poslije dužeg vremena pojavila mi se poruka u inboxu od jednog od nesnošljivih državljana Domovine. Imao je potrebu da mi pokaže, objasni, gdje je meni mjesto i šta smijem raditi, dok sam ovdje, te da palim i odem odakle sam došao. Bilo je tu još par dodatnih epiteta, kada je pogledao moj FB profil te me je častio uvredama vezano i za ono čemu dodatno pripadam i što predstavljam, pa sam dobio, već čitane, uvrede zato što sam eto gej Srbin u Hrvatskoj.

Kada sam pitao zašto mi to piše, i je li svestan da me vrijeđa i krši više zakona, odgovorio mi je da je to njegovo pravo da mi sve to, na taj način, napiše, šta mi po njemu slijedi. Poanta i ove priče je da se nesnošljivi šovinist samo ugledao na ono što dolazi s vrha države, kako komunicira i PRH, pa je to primijenio u obraćanju prema meni. Jednostavno. Jer, građani sve ovo gledaju, ukopani u pozicije bodre i naslađuju se, te kada se ugase računari, kamere i reflektori na svoj način imitiraju svoje političke predstavnike, idole, te prakticiraju ‘ustavno pravo’ da drugome upropaste život. Opet jednostavno.

I na kraju. PRH je rekao svoje i pod rotirkama i osiguranju nastavio spavati snom pravednika, spominjući neke Srbe u Domovini u kojoj stoluje. Molim PRH da i meni da jednog plavca sa rotirkama da i ja pokušam spavati snom tog istog pravednika, jer se ne osjećam dobro, kao gej Srbin u Domovini, poslije i njegovih izjava. Iskreno, gej državljanin srpske nacionalnosti”, napisao je Zidarević.

