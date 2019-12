AKTIVIRANA JE SERIJA POTRESA, HRVATSKI SEIZMOLOG UPOZORIO: I Hrvatska je ugrožena, evo koji dijelovi zemlje su u najvećoj opasnosti

Seizmološka služba Hrvatske: ‘Što južnije, to veća seizmička aktivnost pa i seizmička uzgroženost’

Jučer je razoran potres, u kojemu je poginulo najmanje 20 ljudi, pogodio Albaniju, kasnije je potres pogodio i Bosnu i Hercegovinu, tako da se osjetio u Dubrovniku, a danas je jak potres pogodio i Grčku. Krešimir Kuk iz Seizmološke službe Hrvatske ističe kako vrijedi pravilo “što južnije, to veća seizmička aktivnost pa i seizmička uzgroženost”, piše Slobodna Dalmacija. Iz Seizmološkog zavoda Hrvatske ističu kako je Albanija izrazito seizmički aktivno područje, a Dubrovnik je nastavak tog područja.

“Prema jugu su potresi češći i jači. To je tako, a dobri su primjeri Turske i Grčke, pa evo sada i Albanije, Crne Gore, juga Bosne i Hercegovine te naše zemlje. Uz one jače i češće, na tim područjima više je i onih slabih potresa. Posljednjih mjeseci primijetili smo pojačanu seizmičku aktivnost. Već mjesecima bilježimo veći broj potresa i evo sada smo svjedoci izrazite aktivnosti na širem području. Nakon jakog glavnog potresa u Albaniji, zabilježeno je snažno podrhtavanje tla i u Bosni i Hercegovini. Onda je uslijedilo još nekoliko desetaka potresa na cijelom području od Albanije do južnog dijela Bosne i Hercegovine, odnosno do nas”, kaže Kuk.

Najugroženiji su Dubrovnik i hrvatski jug

Istaknuo je da se potres ne može predvidjeti. Međutim, aktivirana je serija potresa i za sada pojačana seizmička aktivnost još uvijek traje. “Neki su potres dosta jako osjetili i na našim područjima. Nakon jačih potresa događa se još niz slabijih. Dubrovnik i cijeli hrvatski jug seizmički su najaktivniji, odnosno najugroženiji u zemlji. Ta ugroženost je konstantna, ona je postojana”, naglasio je Kuk.

Serija potresa koje su Dubrovčani osjetili u noći na utorak i tijekom jutra, izazvala je strah i zabrinutost građana. Dubrovnik je inače jedan od najugroženijih gradova u Hrvatskoj. Posljednji put se veliki potres dogodio 1996., kada je stradao Ston i Dubrovačko primorje, piše Slobodna Dalmacija.

