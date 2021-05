AKTER PUBLIC REAGIRAO NA IZVJEŠĆE HAKOM-A: ‘Odbacujemo svaki navod koji nas dovodi u vezu sa spornim brojem 38513141505’

Agencija Akter Public reagirala je na nalaz HAKOM-a u kojem stoji kako oni koriste broj telefona s kojeg lažni anketari zovu građane Zagreba i govore im neistine o gradonačelničkim kandidatima, a tvrde kako nikad nisu koristili taj broj

Nakon što su se Vesna Škare Ožbolt, Možemo!, BM365 i Most požalili da netko s telefonskog broja 01/3141-505 zove birače i govori laži o njihovim kandidatima za zagrebačkog gradonačelnika, zbog čega je Vesna Škare Ožbolt podnijela prijavu Državnom odvjetništvu, u petak su se oglasili iz Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) te iznijeli rezultate istrage.

“HAKOM je zaprimio 6. svibnja 2021. prijavu Izbornog povjerenstva Grada Zagreba o zlouporabi broja 385 1 3141 505 te nakon što je utvrđeno u evidenciji HAKOM-a da je broj primarnom dodjelom dodijeljen 4Tel-u, poslan je zahtjev za očitovanje 4Tel-u o korisniku koji koristi navedeni broj. 4Tel je dostavio u svom očitovanju kako je broj dodijeljen korisniku Akter Public d.o.o. iz Zagreba (dalje: Akter Public). S obzirom da je Akter Public, nakon što je očitovanje o korisniku broja dostavljeno Izbornom povjerenstvu Grada Zagreba dostavio očitovanje HAKOM-u da nije korisnik predmetnog broja, inspektor je odlučio o potrebi otvaranja inspekcijskog nadzora kako bi se utvrdile sve potrebne činjenice i nedvojbeno utvrdio korisnik predmetnog broja.

Slijedom navedenog, 13. svibnja 2021., od 4Tel-a zatražena je dostava informacije korisnika broja 385 1 3141 505 te je zatražena dostava dokumentacije iz koje se može nedvojbeno potvrditi navod o dostavljenom korisniku broja. Istog dana 4Tel je dostavio ponovljenu informaciju kako je korisnik broja Akter Public te je kao dokaz dostavio popisani Ugovor između 4Tel-a i Akter Public-a. Dodatno, 4Tel dostavlja ispise iz sustava iz kojih je vidljivo da navedeni broj koristi Akter Public. Tijekom istog dana Akter Public je dostavio očitovanje HAKOM-u kako je došlo do nesporazuma te da povlače prijavu o tome da nisu korisnici broja.

“Nastavno na očitovanje, inspektor je izvršio provjeru sveukupne dostavljene dokumentacije, kao i čitavu korespondenciju između svih strana u ovom postupku te utvrdio sljedeće. Iako 4Tel nema potpisani dokument dvije strane iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi kako je broj 385 1 3141 505 sekundarno dodijeljen Akter Public-u, temeljem Ugovora se može utvrditi kako su u poslovnom odnosu, a što je temelj navodima kako je u sustavima 4Tel-a predmetni broj vođen pod korisnikom Akter Public.

S obzirom da je Akter Public za vrijeme trajanje inspekcijskog nadzora povukao svoju prijavu i ne negira da je korisnik broja, inspektor je u ovom slučaju unatoč nepotpunoj dokumentaciji utvrdio kako je korisnik predmetnog broja Akter Public”, piše u rješenju HAKOM-a.

Akter Public je inače agencija koja obavlja usluge oglašavanja za Domovinski pokret. Ranije su već negirali kako ne koriste taj telefonski broj, a sada su te tvrdnje povukli, ali se i oglasili novim priopćenjem u kojem ponovno tvrde da ne koriste sporni telefonski broj. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Shodno rješenju koju je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (u nastavku: HAKOM) objavila dana 14.05.2021. vezano uz utvrđivanje korisnika broja 38513141505, dužni smo reagirati na neistinitost činjenica koje HAKOM navodi u obrazloženju rješenja.

Agencija Akterpublic ima potpisan jedan jedini ugovor s tvrtkom 4Tel Telekomunikacije d.o.o. po kojem nam je za potrebe provođenja ankete dodijeljena numeracija u nizu od sljedećih 50 brojeva: 38514242900-38514242949. To su jedini brojevi s kojih smo proveli ankete za naručitelja Z1 Televiziju.

Ne postoji nikakav dodatak navedenom ugovoru, niti smo ikada od 4Tel Telekomunikacija tražili izuzeće ili izmjene brojeva iz dodijeljene numeracije. Također, niti u jednom trenutku nismo ovlastili niti jednu drugu stranu da učini bilo kakve izmjene i izuzeća u telefonskom broju umjesto nas, stoga odbacujemo svaki navod koji nas dovodi u vezu sa spornim brojem 38513141505.”

“Dana 13.05.2021. poslali smo dopis u HAKOM u kojem smo tražili da se povuče naša prijava prema 4Tel Telekomunikacije zbog nesporazuma do kojeg je došlo u toj istoj tvrtki, od koje se očekivalo da riješi pitanje vlasništva nad spornim brojem i da nakon toga komunicira javnosti pravog vlasnika broja. Jasno je da tvrtka 4Tel Telekomunikacije to do sada nije riješila jer ne vodi evidenciju sekundarno dodijeljenih adresa i brojeva, što je vidljivo i iz HAKOM-ovog rješenja (točka II.). Ne vođenjem evidencije od strane 4Tel Telekomunikacije d.o.o. očito je da se sporni broj pripisao našoj numeraciji.

Nadalje, HAKOM u svom obrazloženju pogrešno izjavljuje da ne negiramo da smo korisnik broja, jer to također niti u jednom trenutku nismo izjavili u našem povlačenju prijave koja je HAKOM-u poslana 13.05.2021. Tvrdimo i dalje da se nikada nismo koristili brojem 38513141505, već isključivo gore spomenutim brojevima koji su nam dodijeljeni numeracijom po ugovornom odnosu s tvrtkom 4Tel Telekomunikacije d.o.o. i taj broj nema nikakve veze s nama”, napisali su iz Akter Publica.

