Saborska oporba većinom je suglasna s izjavom predsjednika Zorana Milanovića da je, ako je pola onoga što je zviždačica Maja Đerek rekla u vezi s Državnim nekretninama istina, to razlog za pad Vlade, uz još niz drugih razloga.

Ivana Posavec Krivec iz Kluba socijaldemokrata naglašava da, ako je to što je zviždačica navela istina, a nema razloga sumnjati u to, onda trebamo ispitati što se to u državi događa.

"Ne možemo koristiti javne resurse za privatne potrebe, ne možemo štititi prijatelje, poznanike i partijske kolege nego moramo biti potpuno jasni i transparentni u upravljanju državnim resursima. Je li dopustivo da nam novac curi, s druge strane, nemamo obnovu ni Zagreba ni Banije", zapitala je.

'Ne može to biti odgovornost samo jednog čovjeka'

Za to ne može biti odgovornost samo jednog čovjeka jer je potpuno jasno da u lancu postoji niz ljudi koji su morali znati i koji su te pojave nekako morali štititi. Nadam se da će institucije odraditi svoj posao, vjeruje Posavec Krivec.

"Je li to jedini razlog za pad Vlade, mogli bismo raspravljati, a urušavanje demokracije u Hrvatskoj sigurno je razlog za pad Vlade. Mediji su otvorili toliko tema zbog kojih bi Vlada trebala otići, a i mi kao oporba smo pokušali ukazati na neke stvari poput obnove, korupcije, zataškavanja. Sve su to razlozi nad kojima bi se premijer trebao zamisliti", poručila je.

Treba detaljno istražiti komunikaciju Gordana Jandrokovića

Mostova Marija Selak Raspudić smatra da Vlada prvenstveno treba pasti zbog neobnove nakon potresa i u Zagrebu i na Banovini, odnosno, nesposobnosti i neodgovornosti koja je građane Hrvatske dovela u krajnje nepovoljan položaj.

"Sve ovo što se događa s Državnim nekretninama treba pažljivo istražiti. Mene, kao nekoga tko radi u Hrvatskom saboru prvenstveno zanima koliko predsjednik Sabora, kao funkcija koji je simbolički i izvršno izuzetno važna, koristi svoj mobitel kada intervenira za različite konkretne ljude", kazala je.

Podsjetila je na slučaj Dijane Zadravec koja je otkivala korupciju u zdravstvu i javno govorila da ima SMS Jandrokovića s njegovom intervencijom za ravnatelja Vinogradske bolnice.

Tada ministar ipak nalazi vremena za razgovor sa Zadravec, afera se stišava i nikada nismo saznali što je sa svim aferama koje je prijavljivala, upozorila je Selak Raspudić, dodavši da ponovno imamo aferu u koju je uključen Jandroković kojemu je normalno da intervenira za određene nekretnine.

Očito je to njegov modus operandi, a ne neki izdvojeni slučaj i voljela bih da se to malo detaljnije istraži, kazala je.

'Puno je razloga za pad Vlade'

Sandra Benčić iz Zeleno-lijevog bloka ističe da, kada se pojave navodi poput onih koje je iznijela Đerek, dužnost je ne ministra da se preko medija svađa s tom osobom, nego Vlade da omogući da se ti navodi pravosudno utvrde i da se vidi o čemu se radi.

"A mi imamo situaciju da ministar ulazi u borbu riječ protiv riječi. Činjenice treba utvrditi, i želimo vidjeti jesu li ti navodi točni i ako jesu, posljedično netko treba snositi odgovornost, a to je sigurno, minimalno, ministar Mario Banožić, smatra Benčić.

Dodaje da ima jako puno razloga za pad Vlade.

"Za početak obnova koje nema, onda pandemija u kojoj smo sad zaista postali najgori na svijetu po broju mrtvih na milijun stanovnika, korupcijske afere, koje se redaju kao na traci. Jedino što je gore od ekonomske inflacije je inflacija njihovih korupcijskih afera", rekla je.

Sve su to razlozi u nekoj normalnoj zemlji za pad Vlade, ali mi znamo da u takvoj zemlji, nažalost, još ne živimo i da se to vrlo vjerojatno neće dogoditi niti zbog ove afere", poručila je.

'To je nelegalno'

Vesna Vučemilović iz Hrvatskih suverenista ističe da ono što više zabrinjava je činjenica da imate ne samo državne dužnosnike nego i službenike, pri čemu mislim na ravnatelje pojedinih uprava, koji koriste državne stanove.

Po kojoj uredbi i zakonu oni imaju pravo na korištenje državnih stanova? To su bivši pomoćnici ministara koji su sada ravnatelji uprava i oni su službenici što znači da bi svaki stručni suradnik u ministrastvu također mogao imati pravo na državni stan, upozorila je.

To je nelegalno i mene čudi zašto se to i dalje provodi na taj način i zašto se to područje ne uredi, ustvrdila je.

"Pozivanje na pad Vlade je retorika primjerena opozicijskim političarima, a predsjednik Milanović je dio vlasti. Malo je čudna ta njegova retorika i više bih voljela kada bi se on malo posvetio demografiji i drugim bitnim pitanjima", zaključila je Vučemilović.