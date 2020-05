AKO ŽELITE NA DUBROVAČKE ZIDINE, DO KRAJA LIPNJA TO MOŽETE PUNO JEFTINIJE: Ulaznice su sada četiri puta niže

Cijene za obilazak zapadnog predziđa gradskih zidina kao i Kneževog dvora u Slanome ostaju nepromijenjene, odnosno 30 kuna

Društvo prijatelja dubrovačke starine (DPDS) je do 30. lipnja snizilo cijene ulaznica na dubrovačke Gradske zidine, stonske zidine i Sokol grad u Konavlima, izvijestili su u srijedu iz Društva.

“Društvo prijatelja dubrovačke starine je donijelo odluku da se u vremenu od 20. svibnja do 30. lipnja 2020. privremeno promjeni naplatna cijena ulaznice na gradske zidine, stonske zidine i Sokol grad u Konavlima. Tako će se svim posjetiteljima gradskih zidina u tom vremenu umjesto dosadašnjih 200 kuna naplaćivati 50 kuna, a na stonskim zidinama i Sokol gradu umjesto dosadašnjih 70 kuna će se naplaćivati 30 kuna”, navodi se u priopćenju.

Cijene za obilazak zapadnog predziđa gradskih zidina kao i Kneževog dvora u Slanome ostaju nepromijenjene, odnosno 30 kuna.

Dubrovčani imaju besplatan ulaz

Svi žitelji Dubrovačko neretvanske županije i dalje imaju besplatan ulazak na gradske zidine uz predočenje osobne iskaznice, priopćila je Uprava DPDS-a.

Dubrovačke Gradske zidine su sklop utvrda koje okružuju stari dio grada Dubrovnika. Građene su od 13. do 17. stoljeća za potrebe obrane. Duge su 1940 metara, visoke do 25 metara, prema kopnu debljine 4 do 6 metara, a prema moru 1,5 do 3 metra. Na četiri strane svijeta, zaštićene su kulama.