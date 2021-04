U središnjoj će Hrvatskoj nedjelja više ostavljati dojam jeseni nego proljeća. Kiša će biti česta, uglavnom slaba, a puhat će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, pa će mnogima biti hladno pri temperaturi između 4 i 9 °C. U hladnom i oblačnom gorju osim kiše mjestimice će padati susnježica i snijeg

U unutrašnjosti će biti pretežno, a na Jadranu promjenljivo oblačno, povremene kiše bit će uglavnom u kopnenim krajevima, mjestimice u višem gorju i susnježice i snijega, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za nedjelju. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu bura, podno Velebita prijepodne i jaka, a poslijepodne u Dalmaciji sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 5 do 10, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 12 do 16 stupnjeva Celzijusa.

Mnogima će danas biti hladno

“Nedjelja će biti oblačna i tmurna uz slabu, ali prijepodne čestu kišu pa će dnevna temperatura u Slavoniji, Baranji i Srijemu ostati niža od 10 °C. I u središnjoj će Hrvatskoj nedjelja više ostavljati dojam jeseni nego proljeća. Kiša će biti česta, uglavnom slaba, a puhat će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, pa će mnogima biti hladno pri temperaturi između 4 i 9 °C. U hladnom i oblačnom gorju osim kiše mjestimice će padati susnježica i snijeg. Na sjevernom Jadranu promjenjivo – povremeno s malo kiše. Bura jaka – osobito prijepodne, kada pod Velebitom može biti olujnih udara. More većinom umjereno valovito. Jutarnja temperatura na moru od 5 do 9 °C, a najviša oko 13 °C”, za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.

U Dalmaciji će, pak, biti promjenjivo, gotovo posvuda može pasti malo kiše, ali bit će i sunčanih razdoblja, osobito poslijepodne. Ujutro ponegdje bura, izraženija na sjeveru, a poslijepodne jugozapadni vjetar, na umjereno valovitom moru sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 4 °C u unutrašnjosti do oko 8 °C na obali i otocima, a najviša dnevna između 12 i 16 °C.

Pelajić navodi kako će podjednako toplo biti i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje uz više oblaka može pasti malo kiše, osobito prijepodne i sredinom dana. Ujutro će rijetko gdje biti bure, a zatim će zapuhati umjeren jugozapadnjak. More malo do umjereno, prema otvorenome i jače valovito, a vidljivost dobra.

U novome tjednu promjenjivo i toplije

“Idućih dana na Jadranu će se izmjenjivati sunčanija i oblačnija razdoblja uz gotovo stalnu mogućnost za povremenu kišu, pa i u obliku pljuskova, osobito sredinom dana. Sjeverozapadni i zapadni vjetar u srijedu će zamijeniti jugo, a temperatura će porasti. I na kopnu promjenjivo, u ponedjeljak i pretežno oblačno s mjestimičnom kišom. Sredinom tjedna sunčanije, ali porast će vjerojatnost za popodnevne lokalne pljuskove s grmljavinom. Danju malo toplije, osobito s južinom od srijede.”, prognozira Izidor Pelajić.

Od utorka raskidanje naoblake iako su mogući lokalni pljuskovi

Meteorolog Dorian Ribarić, pak, za RTL navodi kako nema ekstremih prilika, ali ima dosta oblaka, na kopnu i povremene kiše usred još jednog hladnijeg razdoblja od prosjeka za ovo doba godine. Ovakve mnogima, osobito kontinentalcima željnih sunca, nepovoljne prilike, potrajat će do utorka.

“Na kopnu vrlo slično, oblačno uz povremenu kišu, ostaje i početkom novog tjedna. No, od utorka ipak raskidanje naoblake iako još valja računati na lokalne pljuskove, osobito sredinom dana i poslijepodne. No, sunčana razdoblja će biti sve češća, a kiša rjeđa. S jugozapadnjakom će osjetnije porasti i temperatura, danju i iznad 15 °C.Na Jadranu više sunca, ali gotovo svakodnevno postoji mogućnost za koju kap kiše ili kakav kraći pljusak, izglednije u utorak te osobito u drugom dijelu radnog tjedna u Dalmaciji. I ovdje od srijede po jugo uz postupno sve toplije vrijeme”, navodi Ribarić za RTL.