AKO VAS ZANIMA KAKO STVARI STOJE – POTPREDSJEDNIK HDZ-A KAŽE: ‘Koalicija sa Škorom apsolutno dolazi u obzir’

Bolje je to (izbore) napraviti odmah, a birači će odlučiti tko će u narednim godinama voditi državu. Logički bi se dalo zaključiti da izbori u srpnju najviše odgovaraju SDP-u, ali oni se bune’, kazao je potpredsjednik HDZ-a Ivan Anušić

Potpredsjednik HDZ-a i osječko-baranjski župan, Ivan Anušić, ne vidi ništa sporno u tome da parlamentarni izbori budu održani u srpnju. Naravno, ako epidemiološki uvjeti budu povoljni.

“Na samom početku pandemije napravljen je ključan potez, a Nacionalni stožer civilne zaštite dobro je odigrao. Spriječili smo katastrofu koja se, primjerice, dogodila našim susjedima Talijanima. Očuvali smo mnogo ljudskih života, ne samo starijih građana već i onih mlađih s kroničnim bolestima. Uspjeli smo očuvati zdravstveni sustav, a Hrvati su se kao narod pokazali iznimno odgovornima u ovim trenucima. To je prije svega zasluga struke, politike, članova stožera i epidemiologa”, kazao je Anušić za Večernji list.

‘Jedina opstrukcija stiže od Milanovića’

Anušić se pozvao na zabrinutost oko povratka epidemije Covida-19 na jesen argumentirajući razloge za održavanje izbora usred ljeta, konkretno u srpnju. Ako bi se izbori odgodili za jesen, a epidemija se vratila, to bi po Anušićevom mišljenju dovelo do probijanja krajnjih ustavnih rokova i ustavne krize.

“Bolje je to napraviti odmah, a birači će odlučiti tko će u narednim godinama voditi državu. Logički bi se dalo zaključiti da izbori u srpnju najviše odgovaraju SDP-u, ali oni se bune…”, dodao je.

Na pitanje hoće li se HDZ na tim izborima suočiti s unutarstrančkim opstrukcijama, kazao je da ne vjeruje u takav scenarij.

“Jedina opstrukcija koja stiže jest ona od predsjednika Zorana Milanovića. Njegove izjave i njegovo ponašanje u Okučanima pomogle su razbijanju desnog biračkog tijela. To je bio direktan napad na HDZ. Osim toga, onakve izjave nisu primjerene aktualnom trenutku, to je ono što najmanje treba ovoj državi i ovom narodu. To je povijest i oko toga je sve već rečeno”, kazao je.

‘HDZ ne strahuje od koalicije desnijih stranaka’

Osvrnuo se i na nedovršene unutarstrančke izbore u županijskim organizacijama i temeljnim ograncima HDZ-a rekavši kako ih je u tome omela pandemija.

“Ako Sabor odluči da se ide na izbore, a predsjednik Milanović odredi datum, onda ćemo svakako taj proces unutar stranke provesti prije parlamentarnih izbora. Uz to, ne vidim zašto bi se događale opstrukcije ako su unutarstrančki izbori za predsjednika stranke pokazala da velika većina članova podržava Andreja Plenkovića i njegovu viziju vođenja HDZ-a”, ustvrdio je Anušić.

Komentirajući Domovinski pokret Miroslava Škore te Škorine najave koalicije sa strankama desnijim od HDZ-a, Anušić je kazao kako u HDZ-u ne strahuju od takvog scenarija.

“Birači su ti koji odlučuju. Sasvim je logično da gospodin Škoro pokušava ujediniti svoju platformu i svjesni smo da će se tu prenijeti i dobar dio našeg biračkog tijela. Što se tiče koalicije s njima, to apsolutno dolazi u obzir”, poručio je Anušić.

