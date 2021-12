Neurologinja Vanja Bašić Kes gostujući u emisiji Studio 4 HRT-a komentirala je posljedice koronavirusa ne samo na respiratorni sustav, nego i na neka neurološka stanja i probleme s mentalnim zdravljem. Naglasila je da covid-19 ostavlja posljedice na brojne organe, pa i na neurološke.

"Naše ambulante su prepune bolesnika koji su preboljeli ne samo teške, već i blaže oblike bolesti, a neki su i asimptomatski", rekla je te dodala da bi nakon tri-četiri tjedna svi simptomi trebali stati, ali da se kod nekih bolesnika i nakon toga simptomi nastavljaju.

"To je produženi covid - od poremećaja spavanja, magle/košmara u glavi, glavobolje, smetnji disanja, do općeg umora, bolova u rukama, često i poremećaja srčanog ritma što je jako neugodno. Mi očekujemo da bi se u periodu od 4-12 tjedana simptomi trebali malo-pomalo smanjivati, međutim neki pacijenati, prema procjenama to je jedan od petero bolesnika koji su preboljeli covid, razviju simptome i dulje od 12 tjedana. To je postcovid", objasnila je.

'Sklizak teren'

Bašić Kes kaže da je teško procijeniti ima li netko mjesec i pol poslije preboljenja covida vrtoglavicu, nestabilnost ili neku bolest koju je covid aktivirao ili se to pak događa neovisno o tome.

"Dolazimo do skliskog terena gdje je moj savjet da ako simptomi počnu trajati duže od 12-14 tjedana treba se javiti liječniku obiteljske medicine koji će ga procijeniti i uputiti u jednu od postcovid ambulanti. Očekujem u perspektivi da ako covid jednog dana stane da će naše ambulate biti zatrpane postcovid pacijentima", rekla je Vanja Bašić Kes.

Covid i moždani udar

Govoreći o vezi covida i moždanog udara, Bašić Kes je otkrila da covid relativno često počinje moždanim udarom jer bolest ide s povećanom sklonošću zgrušavanja i poremećajem endotela, što su sve rizični faktori za moždani udar.

"Mi smo sve bolesnike zbrinjavali normalno, a onda su se pojavili rezultati jedne studije koja je pokazala da se u 2020. u jednoj francuskoj regiji smanjio broj moždanih udara. Kolege su brzo shvatile da nije problem što se smanjio broj moždanih udara, već su ljudi ostajali doma.

Mi apeliramo da se zaboravi na pandemiju kad se radi o neurološkim bolestima, pogotovo simptomima moždanog udara. Ako imate probleme s govorom, utrnulost, nestabilnost, oduzetost ruke ili noge, odmah na prvu hitnu da vam se pruži zdravstvena skrb", rekla je Bašić Kes.

Istaknula je da se moždani udar događa i nakon preboljenja covida, kao i da cjepivo može biti jedan od faktora. "Ali bolesnici koji su se cijepili i oni koji nisu, se ne mogu usporediti. Velika je razlika jer kod bolesnika koji su se cijepili puno je manja sklonost moždanim udarima, infarktima i ostalim stvarima koje idu s covidom."