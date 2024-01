Hrvatska je pod ledenim valom. Jutros diljem zemlje građani su se doslovce smrzavali. Na području Crnog Luga u NP Risnjak izmjereno je jutros u 7 sati hladnih -12 °C. Takvo nas vrijeme čeka i sutra. Na Jadranu će prevladavati sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva naoblaka, a rijetko može pasti vrlo malo snijega. Vjetar slab, uglavnom na istoku zemlje umjeren sjeverozapadni i zapadni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od -8 do -4, na Jadranu većinom od 1 do 6 °C. Najviša dnevna od -2 do 3, duž obale i na otocima između 7 i 11 °C, javlja DHMZ.

U unutrašnjosti ostaje stabilno pa i prevladavajuće sunčano, uobičajeno zimsko vrijeme. Tek će u petak biti povećane naoblake, vrlo rijetko možda malo snijega, u četvrtak ujutro moguće uz češću maglu. Do vikenda izraženiji jutarnji minusi, a od vikenda postupno malo toplije, osobito danju, piše Danas.hr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Novi tjedan donosi zatopljenje?

Nedjelja donosi porast naoblake, uz južinu, mogućnosti i za oborinu, osobito prema večeri, duž Jadrana i u područjima uz Jadran.

U novom tjednu, kako sada stvari stoje, uz južinu slijedi i osjetnije zatopljenje, temperature će lokalno rasti i za desetak stupnjeva, javlja N1.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Vjetar slabi, bit će sunca, ali temperature i dalje oko nule

Tekst se nastavlja ispod oglasa