AKO TREBATE VADITI KRV, A NE DOĐETE DO 8:30, MORAT ĆETE ZA DUBROVNIK: ‘Pa tog nema ni u Apsurdistanu’

Dosad je vađenje krvi obavljao privatni medicinsko-biokemijski laboratorij u Metkoviću, no specijalistica medicinske biokemije koja je imala koncesiju prošloga je tjedna preminula pa se sada krv metkovskih pacijenata izvađena do 8.30 šalje u Kaštela, a pacijenti koji dođu poslije moraju u Split ili Dubrovnik

Od ovoga tjedna u Metkoviću se može izvaditi krv u tamošnjem medicinskom-biokemijskom laboratoriju samo do 8.30 sati. Krv se potom prevozi u Kaštela gdje se obrađuje i pišu nalazi koji se onda vraćaju u Metković gdje ih preuzimaju pacijenti ili doktori. Tako krv, od vađenja do nalaza, u jednom danu pređe 302 kilometar u oba smjera, piše Slobodna Dalmacija.

Dosad je sav taj posao obavljao privatni medicinsko-biokemijski laboratorij u Metkoviću. No, nažalost, specijalistica medicinske biokemije koja je imala koncesiju i obavljala taj posao, prošloga je tjedna preminula, a nitko od preostalih zaposlenih u laboratoriju nije specijalist medicinske biokemije.

‘Što ako postoji hitnoća iza 9 sati?’

“Mogli bi reći da je s tom ženom “umro” i njezin pečat kojim je ovjeravala nalaze. Tako je sada taj laboratorij prešao pod Dom zdravlja Metković, koji je s privatnim laboratorijem u Kaštelima potpisao ugovor da će obraditi u jednom danu stotinu vađenja krvi iz Metkovića. A pitam se ja, što će biti, ako taj dan ima 150, 200 ili 300 vađenja krvi u Metkoviću. Kada će i kako njihova krv biti obrađena”, kazao je za Slobodnu Dalmaciju jedan Metkovljanin.

Apsurd je u tome da svi Metkovljani koji dođu poslije 8.30 izvaditi krv, moraju otići to obaviti u bolnice u Splitu ili Dubrovniku.

“Istini za volju rečeno je, da oni koji dođu do 9 sati i moraju hitno izvaditi krv, da će im to biti omogućeno, ali da kola prema Kaštelima moraju u 9 sati krenuti, bez odgađanja. Što ako postoji hitnoća iza 9 sati? Tada bi roditelji trebali svoju djecu sjesti u automobil, ili autobus, ako nemaju automobil, odvesti recimo u Split na vađenje krvi, sačekati nalaz i potom se drugim autobusom vratiti u Metković, kod svog liječnika na pregled. Pa to nema ni u Apsurdistanu”, požalio se Slobodnoj Dalmaciji isti onaj sugovornik.

Isto je i u Makarskoj i Pločama

U Metkoviću upozoravaju da nisu jedini u takvoj situaciji, već se isto događa i u Makarskoj i Pločama. A svaki pacijent s povišenom temperaturom, bolovima u trbuhu ili plućima mora izvaditi krv pa Metkovljani sa zebnjom kažu da bi se ondje mogao ponovno dogoditi tragični slučaj poput onoga kada je zbog nepravodobne reakcije liječnika preminuo dječak Gabrijel Bebić.

“Jednostavno, na tržištu rada nema ni jednog inženjera medicinske biokemije i to je osnovni problem, zbog čega je ovakva situacija u Metkoviću. Ukoliko znate nekog tko je inženjer medicinske biokemije, eto recite mi i odmah će takva osoba u DZ Metković dobiti posao. Otvorit ćemo javni natječaj za to mjesto i taj će natječaj biti stalno otvoren. Nije to samo problem Metkovića, isti problem imaju u Makarskoj i Pločama. Stoga smo morali naći osobu ili laboratorij medicinske biokemije koje je voljan pregledavati “metkovsku krv”. I našli smo u Kaštelima, potpisali s njima ugovor i počeli slati krv u Kaštela. Taj put automobilom do Kaštela traje sat i pol ili sat i četrdeset minuta i čim su nalazi zgotovljeni oni idu natrag u Metković, odnosno vraćaju se isti dan. Jedini izlaz nam je bio u Kaštelima i preko nekih dragih ljudi, koji su nam pomogli, došli smo do, nadam se privremenog rješenja ove situacije. Naravno, onog trenutka kada zaposlimo inženjera medicinske biokemije prestati ćemo slati “metkovsku krv” u Kaštela”, objasnio je situaciju ravnatelj Doma zdravlja u Metkoviću Mihovil Štimac.