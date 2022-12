Naši nogometaši stižu iz toplog Katara u Zagreb u nedjelju, no temperature će tada u glavnom hrvatskog gradu naglo padati.

Valja se pripremiti na vrijeme

Damjana Ćurkov Majaroš donosi specijalnu prognozu za Zagreb za nedjelju poslijepodne i navečer, piše Danas.hr.

Naime, vraćamo se zimskom vremenu pa će i u nedjelju na dočeku vatrenih u Zagrebu vrijeme biti u skladu s tim - dijelom vedro, a vjetar će izostati.

Isto tako i oborine pa nam kišobrani neće trebati, ali uz vedrinu neba idemo na prave zimske temperature tako da će svakako trebati što toplija odjeća i obuća, rekviziti neka vam budu kape, šalovi i rukavice.

Maksimalac u nedjelju iznosit će 1 do 2 stupnja Celzijusa u plusu, ali to će se do 16 sati spuštati sve bliže nuli, već oko 17 sati će otići u minus.

No, atmosfera na glavnom zagrebačkom trgu brzo će se usijati, ali temperatura će prema kraju programa isto tako brzo padati pa će biti vrlo hladno, živa u termometru će se spuštati i 3 ili 4 stupnja Celzijusa ispod nule.