AKO SLUČAJNO IMATE VIŠKA NOVCA NAKON BLAGDANA – SUTRA POČINJU SNIŽENJA: Zara nudi 30 posto, a neki brendovi čak 50 – evo popisa

Sutra počinju sezonska zimska sniženja u hrvatskim trgovinama i šoping centrima te, dakako, internet trgovinama. Proizvodi bi u prosjeku trebali biti sniženi između 20 i 50 posto, objavila je Hrvatska gospodarska komora.

Bilježe se sve veće stope sniženja

“Praksa je pokazala da posljednjih godina domaći trgovci prate trendove europskih trgovaca po pitanju sezonskih rasprodaja pa se bilježe sve veće stope sniženja. Osim toga, usklađeni su i rokovi sniženja pa naši kupci više ne idu u tolikoj mjeri kupovati u druge zemlje u okruženja”, kazala je Tomislava Ravlić, direktorica Sektora za trgovinu HGK. Naglasila je da se u “60 dana propisanog trajanja sniženja redovna cijena i nova snižena cijena moraju iskazati jasno, vidljivo i čitko”.

Neki brendovi sniženi do 50 posto

Novac piše kako se u Zarinim trgovinama prethodnih dana moglo vidjeti djelatnice kako već preslaguju odjeću. Omiljeni brend mnogih žena u Hrvatskoj najavio je da će ovogodišnja kolecija biti snižena 30 posto. Tako će biti i u Bershki te Oyshi. Stradivarius će sniziti kolekciju do 40 posto, do će Pull&Bear i Massimo Dutti ponuditi sniženja do 50 posto. Artikle će sniziti i Mango – sniženja su tamo već počela, a radi se o sniženju do 50 posto. I H&M nudi sniženja do 50 posto, a sutra počinju i sniženja u hrvatskoj firmi Galeb koja prodaje trenirke, pidžame i donje rublje.

Online trgovine sa sniženjima počinju već danas u 22 sata, a snižene artikle brenda Pull&Bear putem mobilne će aplikacije biti moguće kupiti već od 20 sati.