AKO SE SITUACIJA NE SMIRI, STOŽER ĆE UVESTI JOŠ STROGIH MJERA: Šef HZJZ- a otkrio što planiraju; ‘To ne ovisi o meni, ali…’

‘Dnevno razmatramo brojke i situaciju, dopustili smo lokalnim stožerima da donose strože mjere. Teško je kontrolirati različite mjere u različitim županijama’, kaže Capak

Ako se situacija s epidemijom koronavirusa u Hrvatskoj ne smiri i ako brojke zaraženih i umrlih ne uspore s rastom, Stožer civilne zaštite donijet će još strože epidemiološke mjere, najavio je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak gostujući u Novom danu televizije N1.

“Svi kažu da su ove mjere nedovoljne, a kad smo 25. 10. uveli samo veći razmak među stolovima, govorilo se da uništavamo obitelji… Kao epidemiolog smatram da su mjere učinkovite i da ako smanjimo kontakte, smanjit će se i brojke”, rekao je Capak.

‘Vodili smo računa o balansu’

Otkrio je o kojim novim mjerama Stožer razmišlja.

“To ne ovisi o meni, ali ako se situacija pogorša, predlagat ćemo dodatne mjere – smanjivanje kontakata u javnom prijevozu, trgovačkim centrima, dućanima… Potiče se da što više vjerskih događaja bude online, a broj okupljanja je smanjen na 25 pa se to primjenjuje i na crkve. Znali smo da nije isto 25 ljudi u kapelici ili katedrali, ali tako je donijeta horizontalna mjera, postoji mogućnost da se korigira. Vodilo se računa o balansu i ostavljena je mogućnost okupljanja do 25, a to je odluka Nacionalnog stožera i Vlade”, rekao je.

Na pitanje je li su kafići žarišta zaraze, Capak je rekao da je cilj bio smanjiti broj kontakata. “Možemo povećati broj testiranja, ali moramo smanjiti mogućnost kontakata jer se tako bolest širi, zato su donijete mjere. Kafići nisu širitelji, ali se njihovim zatvaranjem smanjuju kontakti.

Neke zemlje razmatraju zatvaranje šoping centara

I za trgovačke centre smo donijeli mjere, i oni moraju odrediti točan broj ljudi koji smije ući. Treba li ih zatvoriti ili ne, u ovom trenutku nismo donijeli odluku, u mnogim zemljama se i to razmatra”, rekao je Capak.

Upitan postoji li broj novozaraženih koji bi bio alarmantan, odgovorio je: “To je dvosjekli mač. Dnevno razmatramo brojke i situaciju, dopustili smo lokalnim stožerima da donose strože mjere. Teško je kontrolirati različite mjere u različitim županijama. Teško je kontrolirati koji je pravi trenutak. Po meni je naša varijanta, dnevna diskusija, dobra. Semafor nije svemoguć. Ako se to pokaže dobro, možemo napraviti i semafor”, zaključio je Capak.

