AKO SE ODLUČITE SE KOMBINIRANU MIROVINU, 15 POSTO UŠTEĐEVINE IZ 2. STUPA MOŽETE DOBITI ODMAH: No, postoji caka – doznajte isplati li se

Ako se uz kombiniranu mirovinu odlučite za jednokratnu isplatu 15 posto novca iz drugog stupa, morate imati 15 posto veću mirovinu od zakonski najniže te platiti od 12 do 18 posto poreza i prirez

Od početka ove godine umirovljenici prilikom umirovljenja mogu birati hoće li primati mirovinu kao da su štedjeli samo u prvom stupu, a mogu odabrati i kombiniranu mirovinu iz prvog i drugog stupa. U drugoj varijanti budući umirovljenici imaju pravo na jednokratnu isplatu 15 posto ušteđevine iz drugog stupa, no za to postoje određeni uvjeti.

Kriterij za ‘instant-uplatu’

Ako se umirovljenik odluči na primanje kombinirane mirovine, može odabrati i jednokratnu isplatu 15 posto ušteđevine iz drugog stupa, no osim “instant-uplate” to znači da će mu mirovina biti manja. Podaci pokazuju kako se u prvih osam mjeseci ove godine 54 posto umirovljenika “vratilo” u prvi stup, dok ih se 46 posto odlučilo za kombiniranu mirovinu. Uz to, gotovo svi koji su se odlučili za drugi model isplate mirovine, odmah uzimaju 15 posto “ušteđenog” novca.

No, tu mjeru ne mogu koristiti baš svi umirovljenici, već samo oni kojima je mirovina 15 posto veća od zakonski zajamčene najniže mirovine, piše mirovina.hr. Od 1. srpnja 2019. vrijednost najniže mirovine za jednu godinu mirovinskog staža iznosi 67,97 kuna, a visina najniže mirovine se dobiva množenjem te vrijednosti sa svakom punom godinom staža i odgovarajućim polaznim i mirovinskim faktorom.

Porezi na dodatnu isplatu mirovine

Među 46 posto ljudi koji su odabrali kombiniranu mirovinu dio njih ima iznadprosječne plaće i njima se takva mirovina isplati. No, tu su brojni građani s prosječnim ili blago iznadprosječnim plaćama, koji su kombiniranu mirovinu odabrali baš zbog jednokratne isplate. No, za tih 15 posto treba platiti porez. Ako je iznos manji od 30.000 kuna, platit ćete 12 posto poreza, a ako je veći, potrebno je platiti čak 18 posto poreza. Uz to dolazi i prirez prema Zakonu o porezu na dohodak.

