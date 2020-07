AKO SE NA JESEN POJAVI NOVI SOJ GRIPE, MOGLO BI NAM BITI KRITIČNO; Hrvatska liječnica iz WHO-a: ‘Ovo predstavlja ogromnu opasnost’

‘Treba izbjeći preopterećenost zdravstvenih kapaciteta gripom, kako bi imali slobodne krevete za one koji su zaraženi koronavirusom’

Predstavnica Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za Hrvatsku, dr. Antoinette Kaić-Rak, izjavila je za Slobodnu Dalmaciju da se svi u organizaciji nadaju i očekuju da se dolaskom hladnijih dana neće pojaviti još neki novi soj gripe. Taman tih dana, ljudi će više boraviti u zatvorenom prostoru. Prije nekoliko godina to je bila tzv. svinjska gripa, objašnjava dr. Kaić-Rak.

“To bi bilo pogubno u ovoj sadašnjoj situaciji, kada bilježimo ogromne brojke u porastu zaraženih od COVID-19 virusa (koronavirus). Stoga WHO želi da se u svijetu što prije započne s cijepljenjem protiv sezonske gripe kako bi broj zaraženih tim sezonskim oboljenjem bio što manji, jer veliki broj zaraženih gripom predstavlja ogromnu opasnost za one koji obole od koronavirusa. Naime, treba izbjeći preopterećenost zdravstvenih kapaciteta gripom, kako bi imali slobodne krevete za one koji su zaraženi koronavirusom”, navodi liječnica.

Obična gripa također može biti opasna

Godišnje brojke pokazuju da obična gripa nije zezancija jer od nje godišnje u svijetu, točnije u sezoni gripe, obolijeva stotine milijuna ljudi. Dr. Kaić-Rak kaže da od te brojke, između tri i pet milijuna osoba oboli od težeg oblika gripe, dok 650.000 ljudi umre direktno od posljedica gripe. Statistički gledano, riječ je o vrlo opasnom oboljenju koje se treba shvatiti ozbiljno kako bi svjetski zdravstveni sustavi, kao i onaj u Hrvatskoj, mogli normalno funkcionirati i skrbiti za oboljele od koronavirusa.

Liječnica iz WHO-a kazuje da je Lijepa naša za predstojeću sezonu gripe naručila 300.000 doza cjepiva te da će još 60.000 doza cjepiva biti naručeno preko zajedničke EU nabave. Sezonska gripa traje nekih šest mjeseci, uglavnom od studenog do početka travnja, i godišnje odnese 650.000 ljudi. Riječ je o ogromnoj brojci, no ona nije niti približno velika kao ona koju će iza sebe ostaviti koronavirus. Očigledno je da je koronavirus opasnije oboljenje od gripe, što pokazuju i brojke. U svijetu je do jučer popodne od korone preminulo 648.819 osoba, a kraja pandemiji za sada nema. Prema pisanju Slobodne Dalmacije, ako se do kraja godine nastavi trenutačni dnevni trend porasta oboljelih od korone, koji iznosi oko 250.000, do kraja 2020. u svijetu će biti oko 55,6 milijuna oboljelih i oko 22 milijuna preminulih od koronavirusa. Te brojke odnose se na ostanak stope smrtnosti na oko 4,2 posto.

“Uočavamo akceleraciju pandemije koronavirusa. Unatrag četiri dana imamo više od milijun oboljelih. Oko 50 posto svih svjetskih slučajeva koronavirusa otpada na tri velike države: SAD, Brazil i Indija. U Euroaziji imamo u posljednja 24 sata (s četvrtka na petak) 22.962 nova slučaja, i to najviše u pet država (Rusija, Izrael, Kazahstan, Španjolska i Rumunjska). Dosta ozbiljna situacija je u Srbiji, Kosovu, BiH, Kirgistanu, Uzbekistanu i Tadžikistanu. Hrvatska, moram reći, redovito prijavljuje nove slučajeve zaraze koronavirusom. Što se tiče situacije u Hrvatskoj, kako je vidimo mi iz WHO-a, ona je za sada još uvijek dobra. Naime, dobra situacija je sve do tada do kada određena država može osigurati svima sigurnu zdravstvenu zaštitu, do kada može detektirati nove slučajeve zaraze i do kada zdravstvenu situaciju može držati pod kontrolom.”, navodi dr. Kaić-Rak.

‘Nitko u Hrvatskoj ne treba strahovati da cjepivo neće doći’

Neku vrstu predbilježbe za kupnju cjepiva protiv koronavirusa napravile su već Njemačka, Velika Britanija, Nizozemska, Italija i Francuska, što znači da će moći svoje državljane cijepiti čim se cjepivo pojavi. No, gdje je Hrvatska u toj priči i hoće li ljudi ovih prostora među prvima dobiti cjepivo ili će čekati na njega dok se namire predbilježene države? Dr. Kaić-Rak nudi odgovor:

“Istina je da su Francuska, Njemačka, Nizozemska i Italija već potpisale ugovore s ‘AstraZenecom’, velikom međunarodnom farmaceutskom korporacijom, koja zajedno sa Sveučilištem u Oxfordu radi na otkrivanju cjepiva. Oni su kod te korporacije naručili 400 milijuna doza cjepiva. Međutim, u međuvremenu je održan sastanak na razini ministara zdravstva EU i donesena je zajednička strategija nabave cjepiva, tako da nitko u Hrvatskoj ne treba strahovati da Hrvatska neće na vrijeme dobiti cjepivo. S time su složile i ove velike europske države, naravno dok se god ne radi protivno njihovim interesim.”

Hoće li se cijepiti samo u bogatim državama?

Odgovarajući na pitanje hoće li cjepivo dobiti prvo bogatije države ili će i najsiromašnije zemlje moći odmah koristiti cjepivo, Kaić-Rak kaže da WHO ne štiti bogate zemlje svijeta i da ih ne protežira, već da nastoje i da one zemlje koje spadaju u skupinu siromašnijih dobiju cjepivo na vrijeme.

“Zbog toga je ‘Gavi’ fond (Globalni fond za osiguranje cjepiva) u suradnji sa WHO-om ispregovarao oko 700 milijuna doza cjepiva za siromašnije zemlje (…) Koje će se cjepivo kupiti, odlučit će na razini EU-a posebno oformljena komisija, koja će imati potpuni uvid u cjepiva koja se nude na tržištu, od njihove cijene, sigurnosti… Što bude veća narudžba cjepiva, cijena će mu biti niža. Na kraju moram istaknuti da WHO predviđa da će krajem 2021. godine postojati na tržištu dovoljna količina cjepiva protiv koronavirusa za cijeli svijet”, govori dr. Antoinette Kaić-Rak za Slobodnu Dalmaciju.

Tko će se prvi cijepiti?

Kada se cjepivo otkrije, kaže Kaić-Rak, prva cjepiva će biti osigurana za medicinske djelatnike koji moraju brinuti o zdravlju drugih. No, neće oni jedini biti jedini.

“Uz njih će cjepivo prvi dobiti i imunokompromitirane osobe, odnosno one osobe koje boluju od teških oboljenja, kao što su to npr. onkološki bolesnici… Naravno, očekuje se da će one države koje prve otkriju cjepivo, prvo cijepiti svoje stanovništvo. Iz Kine nam stiže informacija da su oni već započeli s testiranjem na vojnicima koji su kao volonteri pristali da budu ‘pokusni kunići’, otkrila je liječnica.

