Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) počeo je danas objavljivati promotivne video snimke s poznatim hrvatskim osobama koje podržavaju inicijativu cijepljenja protiv koronavirusa. U prvom objavljenom videu, RTL-ov poznati voditelj Zoran Šprajc komentirao je na svoj ironični način zašto biste se trebali cijepiti.

"Ne morate se cijepiti i nitko vas ne može natjerati da se cijepite. Ako recimo mislite da vam maska baš dobro stoji i ako ju želite nositi do kraja života, ne morate se cijepiti. Ako vam nije stalo do druženja, ljubljenja, grljenja, slavlja, zajedničkih koncerata, putovanja, ako vam nije stalo da ova epidemije jednom konačno jednom završi, ne morate se cijepiti. Pogotovo se ne morate cijepiti ako vam nije stalo do vas samih...", poručio je Šprajc.