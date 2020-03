AKO RADNICI ZAVRŠE U SAMOIZOLACIJI TADA DOBIVAJU MALU NAKNADU, A ŠTO SA SABORSKIM ZASTUPNICIMA? Ništa, oni će dobiti punu plaću

Saborski zastupnik koji je završio u samoizolaciji je SDP-ovac Joško Klisović vratio se u saborske klupe te nema simptome koronavirusa. Bez obzira na to što je bio na bolovanju, on će dobiti punu plaću

Saborski zastupnici koji završe u samoizolaciji zbog sumnje da su zaraženi koronavirusom dobivaju punu mjesečnu plaću, ali ne vrijedi isto i za obične građane. Ako građani završe u dva tjedna izolacije oni će dobiti samo 2.100 kuna što je vrlo mala naknada. Saborski zastupnik koji je završio u samoizolaciji je SDP-ovac Joško Klisović. On se vratio u saborske klupe te nema simptome koronavirusa. Bez obzira na to što je bio na bolovanju, on će dobiti punu plaću.

“Zakon je takav, ja sad ne ulazim u to je li to fer ili ne, ali jednako tako ljudi mogu postaviti pitanje da li je fer da 24 sata dnevno imate radno vrijeme i da uvijek morate biti dostupni” kazao je za Novu TV Klisović, a na novinarsku konstataciju da zastupnici ipak ne rade 24 sata, on odgovara: “To je točno da se ne radi 24 sata, nešto se i spava, ali s druge strane zakon od vas traži da budete dostupni 24 sata dnevno, dok većina ljudi ima svoje radno vrijeme i tijekom radnog vremena su dostupni, nakon toga imaju privatno vrijeme…”

HRVATSKI POLITIČAR U SAMOIZOLACIJI ZBOG KORONAVIRUSA: ‘Bio sam na skupu u Zagrebu na kojem je bila osoba pozitivna na virus’

Mrsić: ‘Svi moraju biti jednaki pred zakonom’

Zakon o radu ne vrijedi za dužnosnike, a bivši ministar rada Mirando Mrsić tvrdi da se treba i ovo regulirati ako su se ukinule povlaštene mirovine.

“Svi moraju biti jednaki pred zakonom tako da se ja zalažem za to da i ova pitanja vezana uz bolovanje saborskih zastupnika budu istovjetna drugim zaposlenima u RH”, kaže Mrsić za Novu TV.

S tvrdnjom biti jednaki pred zakonom slažu se i drugi saborski zastupnici poput Ivana Vilibora Sinčića i Bojana Glavaševića. Sinčić smatra da bi saborski zastupnik trebao biti u jednakom ili podređenom položaju, a nikako ne u boljem. Glavašević navodi primjer Skandinavije gdje je najnormalnije regulirano da dužnosnici kao i svi ostali imaju uređene dane godišnjeg odmora kao i bolovanja i da to bude što sličnije ljudima koji rade.

ZBOG MALE NAKNADE? U samoizolaciji je gotovo 2000 Hrvata, a bolovanje prijavilo njih samo 128: ‘Sigurno je dio radnika u sivoj zoni’

Vlada ne misli poduzeti nešto u vezi toga

Novinari Nove TV pitali su Vladu razmišlja li se o tome da se dužnosnike izjednači s građanima pa su saznali da se ne spremaju niti veće naknade za radnike koji zbog sumnje na zaraženost koronavirusom završe u samoizolaciji. Ministar zdravstva Vili Beroš kaže da se “o svemu može razgovarati, no ovo je rješenje temeljeno na zakonu” uz tvrdnju da se “zakoni ne mogu rješavati preko noći”.

“Dakle Vlada će sigurno i o tim pitanjima zauzeti stajalište ja vam u ovom trenutku na to ne mogu odgovoriti”, rekao je Davor Božinović. Mrsić dodaje da je bi se to moglo riješiti tako da ljudi u samoizolaciji dobiju ozljedu na radu “jer kad je tako onda je to sto posto bolovanja”.

KORONAVIRUS NEKIMA ĆE DONIJETI I MANJE PLAĆE: Je li ovo pravedno? ‘Ljudi ne bi trebali ovo plaćati’