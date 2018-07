PUTUJETE NA MORE? RAZMISLITE PONOVNO: Za većinu Hrvatske proglašen Meteoalarm, čekaju nas grmljavinske oluje

Nakon idiličnog ljetnog dana ( nekima možda i prevrućeg) sa temepraturama koje su i na obali i na kopnu dosezale 34 stupnja Celzijevih, slijedi prilično pogoršanje.

U subotu ugodna još samo Dalmacija…

Već u subotu se kreće promjenljiva naoblaku a na sjevernom Jadranu i u zapadnim predjelima unutrašnjosti i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslijepodne. Najviše sunčanog vremena bit će u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 20 do 24, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34 °C.

…a onda kaos

Na zapadu zemlje i sjevernom Jadranu grmljavinski pljuskovi prilično su izvjesni i u nedjelju, a kako dan odmiče zahvatit će i ostatak Hrvatske. Temperature će biti nešto niže ( u kopnenoj Hrvatskoj između 16 i 20 °C, na obali i otocima od 21 do 27 °C; najviše dnevne širom zemlje od 26 do 32 °C, uglavnom u gorskoj Hrvatskoj malo niže), ali obzirom na pljuskove, to osvježenje je bolje dočekati pod krovom. Još niže temperature i još više gromova može se očekivati i u ponedjeljak, a tek u utorak počinje stabilizacija vremena.

A na to upozorava i Meteoalarm koji je zbog grmljavinskog nevremena već za subotu proglasio žutu opasnost za cijelu Hrvatsku osim Dalmacije.