U utorak ističe rok u procesu mirenja koji su upravi Zagrebačkog holdinga dali sindikati. Ako se do tada ne dogovore o iznosu plaća, sljedeći korak mogao bi biti zajednički štrajk gradskih službi. To bi vjerojatno značilo i kolaps glavnog grada. No, štrajk je zadnje što itko u gradu želi. Značilo bi to da nema asfaltiranja, popravljanja cijevi, radnika na šalterima na autobusnom kolodvoru, da su ulice opet pune smeća…

'Ako dođe do crnog scenarija, sve bi podružnice stale s radom'

"Vidjeli ste na što je grad sličio ova tri dana koja Čistoća nije radila. Ne dao Bog da to bude više dana, to bi stvarno značio kolaps u gradu", kazao je za RTL Danas sindikalist zagrebačke Čistoće Zdravko Stoilković.

"Kad bi došlo do toga crnog scenarija naravno da će sve sastavnice Zagrebačkog holdinga - od Zrinjevca, Zg cesta, Zagrebparkinga, Čistoće., Autobusnog kolodvora… sve bi podružnice u tom trenutku stale i bila bi obustava rada u cijelom sustavu", kazao je Dražen Jović iz sindikata ZET-a.

Postoji plan da ako do toga dođe onda bi radile službe za hitne intervencije. Pokrile bi bolnice, škole i nužnu industriju, ali apsolutno svi se nadaju da će do dogovora ipak doći.

"Odredili smo rok za sutra. Ali treba biti realan ako postoji neki mali prijepor koji može značiti da se riješi za dva, tri dana da se taj rok još malo produži", dodaje Stoilković.

Holding nudi paket od 8 milijuna, sindikat traži 11,5

Holding navodno nudi 8 milijuna eura, a sindikati traže paket od 11,5 milijuna.

"Gradonačelnik se nije uključio u pregovore, niti ga zazivamo, ali mislimo da je trebao imati više razumijevanja i solidarnosti za te radnike i za situaciju u kojoj se nalazimo", kazao je Jović za RTL.

Godine 2004. dok su gradske tvrtke još bile odvojene, Zagreb je bio u potpunom kolapsu. Tada ni tramvaji nisu vozili.

"Ako su opravdani razlozi, ako su u vezi s plaćama… Čujte, novci trebaju svakome. A ako dovede, dovede. Nećemo se gušit. Ne moraš toliko smeća izbacivati, stavi malo u ćošak, ne moramo ceste zatrpat isti dan", kazao je za RTL Zagrepčanin Ratko Bačić.

"Ne podržavam nikakav štrajk, ali mislim da treba pogledati realno situaciju namjeravaju li ti ljudi koji rade štrajkati i maju li po hrvatskim kriterijima dobra primanja", smatra Adelber Humski iz Zagreba.

"Nije to u redu, do kolapsa ne smije doći. Moraju naći nekakvo rješenje", dodao je Mihael Logarča.