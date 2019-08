AKO JE REZERVOAR PRI KRAJU, POSJETITE BENZINSKU PRIJE PONOĆI: Stižu nove cijene goriva, jedna vrsta poskupljuje

Od ponoći bi na benzinskim crpkama diljem Hrvatske trebale stupiti na snagu nove cijene goriva

Prema informacijama portala cijenegoriva.info, cijena za spremnik benzina bi trebala ostati ista, no zato će poskupjeti dizelsko gorivo i to za 4,50 kuna po spremniku od 50 litara. Navodi se i kako će spremnik autoplina pojeftiniti za dvije kune.

To, preračunato u kune po litri znači da će vozači dizelskih vozila morati od sutra izdvojiti od 9,46 do 9,86 kuna, ovisno o tome koju vrstu goriva i na kojoj benzinskoj postaji toče. Cijene autoplina bi se po litri trebale kretati od 4,05 do 4,35 kuna.