‘AKO JE NEŠTO PROTUUSTAVNO, ONDA JE PROTUUSTAVNO’: Kosor iz Jasenovca poručila da ‘ZDS’ treba zabraniti u svim situacijama

‘Ustav RH u izvorišnim osnovama jasno je rekao i to je zapisao prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman – da je Hrvatska nastala nasuprot NDH. Dakle, ‘Za dom spremni’ nije nikakav stari hrvatski pozdrav. To je poklič ustaškog režima’, istaknula je Jadranka Kosor

Bivša premijerka Jadranka Kosor u srijedu je u Jasenovcu “potpuno pogrešnima” ocijenila dvostruke političke konotacije protuustavnoga, ustaškog pozdrava “Za dom spremni” koji bi, istaknula je, morao biti zabranjen u svim slučajevima, uključujući komemorativne svrhe.

“Za dom spremni” je poklič ustaškog režima, on je protuustavan i nema nikakvih izuzetaka u smislu uporabe u komemorativne svrhe. Ako je nešto protuustavno, onda je protuustavno”, izjavila je Kosor u Jasenovcu gdje je kao dio izaslanstva predsjednika Zorana Milanovića odala počast žrtvama tog ustaškog logora. “Pod tim su pokličem ubijani ljudi i na ovom mjestu, mučki masakrirani i to je činjenica”, rekla je Kosor u Jasenovcu.

‘Nema mjesta dvostrukim konotacijama’

Ustvrdila je i da su potpuno pogrešne dvostruke političke konotacije koje su se unatrag nekoliko godina uvele u hrvatski politički prostor vezano uz taj pozdrav.

Naime, Vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima prije tri godine izdalo je preporuke da se pozdrav “Za dom spremni” može koristiti u grbu HOS-a striktno vezano uz komemoracije za pripadnike jedinica koje su stradale pod tim znakovima u Domovinskom ratu.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković danas je u Jasenovcu također rekao da treba raditi razliku između ustaške simbolike i simbolike HOS-a iz Domovinskog rata.

‘To nije nikakav stari hrvatski pozdrav’

No, bivša premijerka Jadranka Kosor smatra da “nema mjesta za dvostruke konotacije”. “Ustav RH u izvorišnim osnovama jasno je rekao i to je zapisao prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman – da je Hrvatska nastala nasuprot NDH. Dakle, ‘Za dom spremni’ nije nikakav stari hrvatski pozdrav. To je poklič ustaškog režima”, istaknula je.

Zahvalila je predsjedniku Milanoviću što ju je pozvao u izaslanstvo zajedno s dvojicom bivših predsjednika Stjepanom Mesićem i Ivom Josipovićem te istaknula da bi bivši predsjednici države i vlade trebali sudjelovati u obilježavanju važnih datuma.

Izrazila je i očekivanje da će iduće godine ponovno najviši državni dužnosnici zajedno odati počast žrtvama Jasenovca. “Mora postojati zajedništvo da se ovdje dogodio strašan zločin za koji je odgovoran ustaški režim kao i oko toga da ‘Za dom spremni’ nije stari hrvatski, nego ustaški pozdrav”, rekla je Kosor.

