‘AKO JE NEŠTO DOBRO U NJEMAČKOJ I IRSKOJ, ZAŠTO JE TO TABU TEMA U HRVATSKOJ?’ Tamo iseljavaju naši, a oni 90% toga reguliraju na taj način

Sindikati su već navikli da se nakon svake promjene vlade, pogotovo ako je to u doba neke krize, s reformama prvo ide na promjene Zakona o radu. Mogli smo sada čuti od poslodavaca da je Zakon o radu zastario, da bi im trebale promjene da prodišu, ali nitko ne kaže što to konkretno u tom zakonu zapinje, kazao je za N1 Mladen Novosel, predsjednik SSSH.

Nakon razgovora s predstavnicima poslodavaca i Vlade, Novosel kaže da sindikalisti nisu čuli ništa senzacionalno “s druge strane”. S njihove strane, dodao je, sindikati su “očito malo iznenadili i poslodavce i ministra”.

“Proteklih godina bi sindikati čuvali stečena prava Zakona o radu, ne bi išli s dodatnim zahtjevima, ne bi išli izboriti nešto zbog čega bi radnicima bilo bolje”, rekao je.

To se sada, nastavio je, promijenilo i naveo je dva osnovna problema koja su otvorili. “Prvi problem je bilo to što su radnici uslijed nedostatka radne snage u Hrvatskoj, iseljavanja iz Hrvatske, suočeni s prekovremenim radom koji je ili vrlo malo plaćen ili nije plaćen. Drugi problem je preraspodjela radnog vremena”, kaže i dodaje: ‘Sve skupa, radnike još više tjera na odlazak iz Hrvatske’.

“Po sadašnjim izmjenama iz 2013., odnosno 2014., poslodavac može na razini četiri mjeseca usklađivati radno vrijeme i tek nakon toga, ono što je bilo više, reći da je to bilo prekovremeni rad. Nakon četiri mjeseca to je nemoguće utvrditi. Ne može interes poslodavca za profitom biti veći od prava radnika na privatni život”, kazao je Novosel. On smatra da ‘trenutno poslodavci krše Zakon o radu, i to najviše oko zapošljavanja, koje bi moralo biti takvo da na određeno vrijeme može biti samo u posebnim potrebama’.

Naveo je što status zaposlenog na određeno vrijeme znači za radnika. “Radnicima to otežava dobivanje kredita i svega ostalog što im onemogućava rad na određeno vrijeme”, kaže.

‘Nije točno da poslodavac po sadašnjem zakonu ne može otpustiti radnika’

Rekao je da nije točno da poslodavac po sadašnjem Zakonu o radu ne može otpustiti radnika, ako je to poslovno uvjetovano. “Mogu poslovno uvjetovano otpustiti radnika bez ikakvog problema. Svi koji govore o nefleksibilnosti, naprosto ne žele čitati zakon… A priče da će se s lakšim otpuštanjem lakše zapošljavati, spadaju u znanstvenu fantastiku”, navodi predsjednik SSSH.

“Ne možete zbog svakog problema svakog poslodavca u jednom sektoru tražiti promjenu Zakona o radu. SSSH traži pojačavanje instituta kolektivnog pregovaranja po uzoru na one zemlje u koje radnici iz Hrvatske odlaze. Ako je nešto dobro u Njemačkoj, ako je nešto dobro u Irskoj, ako se tamo 90 posto toga regulira kolektivnim pregovaranjem, zašto je to tabu tema u Hrvatskoj?”, pita s Novosel.

Rekao je i to da Državni inspektorat ne kontrolira isplatu plaća, te da je, po uzoru na nordijske modele, potrebno uvesti da sindikati mogu tužiti poslodavca u korist radnika, da mogu pokrenuti grupnu tužbu, a ne da svaki radnik mora ići sam za sebe s tužbom. Naveo je konačno i zahtjev da sindikati s više razine dobiju pravo štrajka.