AKO IZGLEDA KAO PATKA I GLASA SE KAO PATKA…: Bakić opet objasnio zašto smo u švedskom modelu: ‘Neki su nasjeli na propagandu’

Nakon što je poduzetnik i matematičar Nenad Bakić izašao u javnost s tvrdnjom da je Hrvatska preuzela švedski model borbe protiv koronavirusa te tome kao dokaz priložio istraživanje petero švedskih znanstvenika iz kojeg je vidljivo kako smo od te nordijske zemlje preuzeli regionalni pristup u odlučivanju pri donošenju epidemioloških mjera te relaksirane mjere koje ne uključuju zatvaranje škola, ugostiteljskih objekata i većine drugih javnih okupljališta, danas se Bakić na Facebooku opet osvrnuo na tu tezu.

“Ako nešto izgleda kao patka, pliva kao patka i glasa se kao patka… [nap. a. onda je vjerojatno riječ o patki]”, napisao je Bakić ovu izreku na engleskom i objasnio svima koji su u nedoumici zašto je jasno da smo u “švedskom modelu”.

Sličnosti sa Švedskom

“Dosta je nedoumica jesmo li ili nismo u ‘švedskom modelu’, naravno da je nekima to jako odiozno jer su nasjeli na propagandu da je to ono kad se ubijaju (oduzimanjem kisika) ili žrtvuju starci, što nitko ne bi želio. Ali to vam je kao da kupite belgijskog ovčara i pitate se je li više kao vučjak ili kao škarpina. Doduše malo je drugačije boje, drugačije laje, ali je i dalje pas, ne riba.

Suprotno švedskom modelu je ono što se zvalo karantena, a sada lockdown. Dakle: – jesu li dućani otvoreni? – rade li škole? – ima li zabrane kretanja? – rade li trgovačka društva? – smijete li izvan zemlje? – rastjerava li vas policija s ulica? – rade li restorani? – teretane, frizeraji? – radi li javni prijevoz? Ako je odgovor na gornja pitanja ‘da’ zasigurno smo u švedskom modelu, a ne lockdonwnu. Razumijete kolika je to razlika?

Dalje, da li vlast sve više oslanja na preporuke i odgovornost građana? Odgovor na sve ovo gore je ‘da’ iako imamo 10 puta više slučajeva nego kad je uvedena karantena. Dakle da nismo u švedskom modelu nego modelu lockdowna, znate kako bi on sada morao biti čvrst?

Postoje razlike

Naravno razlike postoje. Recimo, Švedska zabranjuje javna okupljanja preko 50 ljudi, što je za epidemiju puno značajnije od maski, maske ne nose, štoviše smatraju da nije dobro da se nose (iako kažu da su ih spremni razmotriti lokalno ako se jako pokvari situacija).

Inače sredinom lipnja smo imali najavu da će opet biti lockdown ako se epidemija razmaše: ‘Strategija nam je ista od prvog dana, nećemo je mijenjati’. Kazao je da Hrvatskoj nije cilj da se ponaša kao Švedska i da to neće dopustiti. Na pitanje hoće li pooštravati mjere, odgovorio je: ‘Dakako”, piše Nenad Bakić.

