Zbog redovitih letačkih aktivnosti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, od utorka, 17. svibnja, do petka, 20. svibnja, od 10 do 16 sati moguće je probijanje zvučnog zida, izvijestili su u utorak iz Ministarstva obrane. Riječ je o planiranim zadaćama pilota 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila, a probni let na podzvučnim brzinama izvodit će se u zoni probnih letova "Lekenik".

Tijekom zadnje faze ispitivanja aviona očekuje se probijanje zvučnog zida i to na području Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije na visini od 1000 do 10.000 metara.

Također i na području Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije na visini iznad 10.000 metara.

Zbog kratkotrajne pojačane buke zbog probijanja zvučnog zida, iz MORH-a građane mole za strpljenje i razumijevanje.