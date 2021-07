Komentirajući najavu da će za ulazak u trgovačke centre biti potrebno pokazati covid potvrdu, Slobodan Školnik, predsjednik uprave Emmezete, rekao je danas za N1 televiziju da su se zabrinuli kao i obično kada se donose mjere koje nisu sasvim jasne te da nemaju nikakve pojedinosti.

"Bilo bi jako dobro da nadležna ministarstva i stožer kontaktiraju HUP-ovu udrugu i da se sve mjere testiraju ljudi koje ih moraju provoditi u praksi. Ne bi bilo dobro da se uvede neprovediva ili teško provediva mjera te ona koja bi donijela dodatno opterećenje”, Smatra Školnik.

Kompliciranje rada

Školnik interpretira ideju tako da bi predložena mjera trebala nadomjestiti onu o nošenju maski. "U trgovačke centre ulazilo bi se sa zelenim pasom i osobe koje to imaju ne bi trebale nositi maske. Pretpostavljam da oni koji i dalje žele nositi maske bi mogli ući u šoping cente bez zelenog pasa, možda je tako neki miks u pitanju.

Ako bi to bilo tako drastično da necijepljeni ne mogu ući, to bi jako zakompliciralo rad takvim objektima. Ti objekti imaju puno ulaza, tu treba još radne snage, to su dodatni troškovi. Vjerojatno bi i zastrašilo dio ljudi, dio njih će osjećati da su njihova prava ugoržena jer znamo da cijepljenje nije obavezno. Svatko razuman se zalaže da se ljude potakne na cijepljenje. Znamo da se cijepljenjem može smanjiti broj ljudi u bolnicama i smanjuje se širenje”, dodao je.

Školnik upozorava da bi se mogli događati propusti ako bi trgovački centri trebali provjeravati tko ima digitalnu EU potvrdu. "Dovoljno je da namignete nekome i da uđete...Ne znam koliko bi to trajalo kod nas, da budemo digitalno spremni. Ali ponovno ostaje problem s ovima koji nemaju zeleni pas i koji nisu cijepljeni”.