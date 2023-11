Jedna od lokacija koja se spominje je bivše sjemenište na Jordanovcu. Predsjednik Sabora tvrdi da će biti teško naći bolji prostor.

RTL Direkt ima nekoliko ideja: stara zgrada INA-e. Račune za struju i vodu mogli bi podijeliti sa Državnim inspektoratom, no glasina kaže da bi to bilo puno posla oko uređenja. No, nedavno su uredili "kockicu", to je još veća nostalgija, a paše uz hrvatske dresove. Lijepa je, na dobroj je adresi i ima parking.

Sasvim suprotna ideja mogao bi biti jedan od hubova koji su sad popularni u Europi. Tu bi saborski zastupnici mogli doživjeti eliksir mladosti. Raditi u prostorima gdje je open space s puno prostora za odmor gdje na posao mogu donijeti i psa.

Ako je riječ o lokaciji, to može biti i NAMA. Ovo je primjer art deoca, vrlo sličan ostalim sekcesijskim zgradama u centru Zagreba, ali opet poseban. Od 2000. godine je u stečaju, a na četiri kata ima sasvim dovoljno mjesta za sve klubove zastupnika.

Ili na primjer, mogu uložiti u bolnicu Blato, to su bila predizborna obećanja svih političara. Djelomično urede, djelomično izgrade novo, usele na četiri godine, a kad isele - eto bolnice.

Puno je opcija

S obzirom prema novom zakonu u kojem bi planinarski domovi mogli dopasti u ruke županija, evo jedan super primjer gdje bi se mogli preseliti. Možda nisu veliki, ali ima ih puno, pa bi se saborski klubovi mogli prilično odvojiti, a trebaju li mjesto gdje bi mogli održati sjednicu, mogu u prirodi na otvorenom.

A tu su i zagrebački domovi, no idealan bi bio zagrebački Velesajam. Zastupnici zagrebačke skupštine mogu im pokazati kako organizirati sjednice tamo, jedno u kineski paviljon ne mogu.

S obzirom da saborski zastupnici imaju pravo na 2500 tisuće kuna, nešto više od 330 eura za prijevoz mjesečno, kad bi svi oni putovali zajedno, mogli bi napuniti autobus na kat. Pitanje je da li bi popunili taj autobus jer ne hrle na sjednice svi.

Možda bi mogli u Arenu Zagreb jer ako je Aleksandra Prijović može napuniti pet dana, mogla bi dati dobar savjet predsjedniku Sabora kako da češće napuni saborsku dvoranu gdje god bila.

