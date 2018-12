AKADEMSKI SLIKAR OTVORIO DUŠU I DAO ISKAZ: ‘Moćni svećenik s Kaptola pokušao me silovati. Prije njega pokušao je to i jedan gvardijan’

Marin Sovar je svoj slučaj iz 2005. opisao u mailu poslanom 11. listopada ove godine Uredu zagrebačkog nadbiskupa Josipa Bozanića. Na mail mu nitko nije odgovorio pa je potom poslao i pismo. Tada mu je odgovoreno da je njegova prijava zaprimljena, no potom se ništa nije događalo pa je slučaj prijavio policiji

Akademski grafičar i modni dizajner, 41-godišnji Marin Sovar dao je jučer iskaz na Međubiskupijskom sudu prvog stupnja u Zagrebu zbog tvrdnji da ga je prije petnaest godina moćni svećenik s kaptola pokušao silovati. Osim toga, Sovar je kazao kako mu je godinu dana prije toga isto pokušao učiniti i svećenik iz jednog grada na sjeveru Hrvatske.

Prije odlaska na Međubiskupijski sud, Sovar je svoju priču ispričao Globusu rekavši im i imena svećenika koja, međutim, Globus nije objavio iz pravnih razloga budući da je postupak na spomenutom sudu u tijeku, piše Jutarnji list.

“Vidio sam požudu u njegovim očima”

Sovarov je slučaj izazvao popriličnu budu na Kaptolu, o svemu je navodno obaviješten i apostolski nuncij u Hrvatskoj, a vjerojatno će sa slučajem biti upoznate i nadležne službe u Svetoj Stolici.

“Ovo se treba ispitati. Nabiskupija je odmah reagirala i to treba pohvaliti. Iskaz je mučan i težak, no sve se treba dobro provjeriti”, kazao je za Globus neimenovani izvor s Kaptola.

Sovar je, pak, ispričao kako je prvi “bliski” susret s ljudima iz Crkve imao kada je prije 15 godina živio kao podstanar u samostanu u jednom gradu na sjeveru Hrvatske gdje je tada radio u tekstilnoj tvrtki. Jedne večeri gvardijan ga je, kaže, zagrlio i poljubio. Sovar tvrdi da je tada “vidio požudu u njegovim očima”.

“Ostao sam hladan kao kocka leda i on je maknuo ruku. Nekoliko dana poslije upitao me kakav sam ja umjetnik, jer su umjetnici inače topli, a ja sam hladan. Nakon toga su se naši odnosi narušili”, kazao je dodavši da ga je nakon toga gvardijan počeo ponižavati i biti bezobrazan prema njemu.

Gvardijan mu iz osvete “namjestio” katolskog svećenika?

U veljači 2005. godine isti je gvardijan kazao Sovaru da je u samostan došao jedan profesor iz Zagreba koji ga želi upoznati zbog misnica koje je šivao. Sovar ga je prepoznao kao čovjeka na visokom položaju na Kaptolu, no doimao mu se vrlo čudnim. Ovaj ga je pozvao u Zagreb na proslavu svoga imendana. Sovar je otišao, a u jednom trenutku taj ga je svećenik pozvao u sobu.

“Odveo me u spavaonicu. Gledam ja tako neke slike na zidovima i osjećam da se on zalijepio iza mene. Hoda iza mene cijelo vrijeme. Okrenem se i on me stisne oko struka. Bulji mi u lice kao da će me poljubiti i govori mi da nikada neće zaboraviti te usne i oči”, prepričao je Sovar za Globus taj traumatični trenutak.

Ovaj ga je uskoro pustio iz stiska, no kada su svi gosti otišli, Sovar je ponovno ostao sam s tim svećenikom.

“Odjednom me počeo ljubiti u obraz i u jednom trenutku je gotovo legao na mene. Tada sam mu rekao: Sad je dosta, krivo ste me procijenili i prestanite se tako ponašati”, kazao je Sovar koji je iste večeri odustao od službe u Crkvi i sve ispričao roditeljima. Po njegovom mišljenju, radilo se o namještaljci onog gvardijana koji je, tvrdi Sovar, dobro znao kome ga šalje,

Dvaput pisao Bozaniću, a onda slučaj prijavio policiji

U svibnju ove godine on je te slučajeve prijavio inspektorici Kriminalističke policije u Zagrebu gdje je bio pozvan da dâ iskaz oko slučaja u istočnoj Slavoniji gdje je svećenik navodno bludničio nad djevojčicama.

“Kći moje prijateljice prvi je put o tome preda mnom progovorila jer je znala za moj slučaj. Dvadeset šest joj je godina. O slučaju se vodi istraga. Trpjela je godinama svećenikovo seksualno nasilje. Među ostalim, s erekcijom se prislanjao uz nju. Ja sam vidio kako ju je pipkao jer sam i ja ministrirao u toj crkvi. Bilo joj je tada 12 godina”, kazao je Sovar za Globus dodavši da je u studenom 2016. o tom slučaju obaviješten i đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, koji je istragu pokrenuo tek godinu dana kasnije.

Sovar je svoj slučaj 11. listopada ove godine opisao u mailu koji je posalo Uredu zagrebačkog nadbiskupa Josipa Bozanića. No, na mail mu nitko nije odgovorio pa je 22. listopada poslao i pismo. Tada mu je odgovoreno da su zaprimili njegovu prijavu, no potom se ništa nije događalo. Stoga je 27. studenoga policiji službeno prijavio slučaj, a tri dana kasnije stigao mu je poziv Ureda za upravna pitanja Međubiskupijskog suda da u srijedu, 5. prosinca, dođe dati iskaz. U pozivu je stajalo da je nadbiskup Bozanić 6. studenoga donio odluku o pokretanju istrage protiv prijavljenog svećenika.

Svećenik može dobiti ukor, a može biti i izbačen iz klera

Istražitelj u ovom slučaju bit će sudski vikar Ivan Rak koji je jučer saslušao Sovarov iskaz, a potom će saslušati i iskaz prijavljenog svećenika.

“U ovom slučaju radi se o prijavi jedne osobe protiv svećenika. Dakle, riječ tužitelja protiv riječi tuženika. Stoga će vrlo važno za tužitelja biti hoće li moći dovesti određeni broj svjedoka. Prema onome što smo čitali, tužitelj je odmah nakon onog što mu se dogodilo sve ispričao roditeljima, ali i nekim drugim ljudima. A to je vrlo važno, posebice ako će ti ljudi htjeti svjedočiti na sudu. Isto tako, možda se jave i drugi tužitelji. Ako do toga dođe, velike su šanse da tužitelj i dobije postupak”, pojasnio je Globusov neimenovani izvor s Kaptola.

Ako se svećeniku dokaže krivnja, prema Kanonskom pravu kazne mogu biti u rasponu od opomene i ukora do izbacivanja iz kleričkog staleža.

