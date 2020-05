AKADEMIK KUSIĆ BI DOPUSTIO USTAŠKI POZDRAV, ALI SAMO PONEKAD: ‘Takve stvari se mogu tolerirati’

Zvonko Kusić kaže kako mu je teško komentirati slučaj Milanovićevog odlaska iz Okučana

Bivši predsjednik Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima Zvonko Kusić u petak nije želio komentirati čin predsjednika Zorana Milanovića u Okučanima te je podsjetio na stav Vijeća da se “Za dom spremni” iznimno može koristiti u komemorativne svrhe.

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović danas je 25. obljetnicu akcije “Bljesak” u Okučanima napustio zbog ustaškog natpisa “Za dom spremni” na majicama nekih okupljenih, što, kako je rekao, smatra gaženjem žrtava i sjećanja na ovaj događaj.

Zamoljen od Hine za komentar tog događaja u Okučanima, Kusić je rekao da u to ne bi ulazio. Objasnio je da mu je teško komentirati ta događanja, jer ne zna detalje niti kontekst što se dešavalo, a niti motive predsjednika Milanovića.

Nije želio komentirati Milanovića

“Ne mogu ja sad ulaziti u motive Milanovića. Ja mogu govoriti samo u ime Vijeća, na koji način je Vijeće to riješilo. U konkretnom slučaju bi morali znati sve detalje što se je tamo dešavalo, to mi je teško. Ja inače nisam sklon paušalnim ocjenama. Uvijek sam zapravo impresioniran kako ljudi donose sudove ovako olako u nekim stvarima, ali stavovi Vijeća su jasni i opće poznati”, rekao je Kusić.

“Budući da sam bio predsjednik Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima ja bih vam mogao pojasniti koji je stav Vijeća. Vrlo važno je napomenuti da je Vijeće svjetonazorski bilo pluralističko, dakle tu su bili ljudi iz svih spektra svjetonazora i ono je jednoglasno donijelo odluku da se uvaži, to se zove pravno službena tolerancija”, rekao je Kusić.

“Dakle, budući da je u tijeku Domovinskog rata pozdrav ‘Za dom spremni’ bio prisutan kod pripadnika određenih postrojbi – HOS-a i uslijed propusta nadležnih tijela nije došlo do zabrane toga tako da smo mi danas suočeni sa danošću i u takvoj situaciji onda, to je Vijeće stalo na tom stajalištu, da mora poći od nužnosti uravnoteživanja javnog interesa društvene zajednice. Tako da se kod onoga dijela hrvatskih branitelja kod kojih se komemorira i u razne manifestacije da ta iznimka se može prihvatiti”, istaknuo je Kusić. Naime, objasnio je da su se stavovi Vijeća uvijek pozivali na Ustav, dakle, to je ustavna kategorija.

Ne želi komentirati ni konkretan slučaj

“Dakle, u ustavnoj kategoriji, u Ustavu se isto tako poziva na Domovinski rat i na branitelje. Dakle, oni su ustavna kategorija i to je, na taj način se izvodi da ne postoji obveza uklanjanja spornoga pozdrava sa tih insignija. I to je važno spomenuti da se to strikno veže, to smo mi u Vijeću postavili, uz komemoriranje, dakle, na javnim mjestima, uključujući i groblja gdje se odaje poštovanje braniteljima. Dakle, oni ljudi koji su pali za Domovinu, dakle, na neki način se to vrednuje i to je smjernica koju je Vijeće postavilo zakonodavnim tijelima da se prema tome postupa”, objasnio je Kusić.

“Ne bih mogao sad ući u konkretan slučaj, imate različitih slučajeva. Gledajte, baš konkretno taj čovjek, majica, tko, kada, to je sad teško reći, ali je stav Vijeća bio da su takve stvari dopuštene i mogu se tolerirati, nisu sporne”, istaknuo je bivši predsjednik Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima i bivši predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) akademik Zvonko Kusić.