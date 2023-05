Saborska zastupnica Mirela Ahmetović je u N1 studiju komentirala je ministra zdravstva Vili Beroša koji se nije pojavio za sindikatima za stolom te sestrinski sindikat i samostalni sindikat zdravstva koji su jučer najavili veliki prosvjed medicinskih sestara, tehničara i nemedicinskog osoblja u zdravstvu, prenosi N1.

Oni su naime upozorili da će početi s pripremama štrajka ako se ne udovolji njihovim zahtjevima.

Nepostojeća reforma u pravosuđu

“Nema onih toliko spominjanih reformi – ni u pravosuđu ni u zdravstvu. Koliko je puta ministar (Beroš) najavljivao reformu u zdravstvu pa se kao i svađao s tada ministrom Marićem jer je Marić morao krpati rupe jer nije bilo reformi. Vrištale su tada naslovnice kako se ide u reforme pa je čak i bilo nekih blijedih naznaka, no od te reforme ni ‘r’ do dana današnjeg”, rekla je Ahmetović.

Kaže kako je nepostojeća i reforma u pravosuđu i kako smo dočekali bijeli štrajk sudaca koji opravdavaju taj štrajk. Opravdavaju ga na način da žele osigurati neovisnost pravosuđa. Dodaje: "Pa ja bih pitala gdje ste vi sve ove godine, ako vi sami koji jeste pravosuđe niste osigurali neovisnost, a ona ovisi isključivo o vama."

Jasno se vidjelo kakvo je pravosuđe na sjednici Odbora za pravosuđe

Ahmetović kaže da se kakvo je pravosuđe jasno vidjelo jučer na sjednici Odbora za pravosuđe o stanju u DORH-u i USKOK-u. Zašto je otišla Vanja Marušić? Jučer se na saborskom Odboru za pravosuđe, na kojem je bila i glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek, tvrdilo zbog moralnih razloga, a ne više zbog propisa. Oporbeni zastupnici glavnu državnu odvjetnicu optužili za kaos u DORH-u, za laži i kontradiktornost.

“Što je točno od toga pokazala je Zlata Hrvoj Šipek na jučerašnjoj sjednici svojim nemuštim izmotavanjem, obrazlaganjem ostavke Vanje Marušić jer mi ni danas ne znamo što je istina. Je li Marušić otišla na vlastiti zahtjev iz osobnih razloga ili zato što je to od nje tražila glavna državna odvjetnica. Sama Zlata Hrvoj Šipek je rekla da je Marušić prekršila proceduru, ali nije htjela protiv nje pokrenuti stegovni postupak, nego je ‘pucala’ na njen moral i tražila da odstupi ako hoće, ali baš i ne mora. Moja reakcija nije mogla biti drugačija nego kada sam pitala glavnu državnu odvjetnicu koga to pravi budalom. Mogla bih još prihvatiti da radi budalom sebi ravnopravne, ali da radi budalama građane koji su jučer plaćali sve te ljude na odboru na postavljaju pitanja pa i nju da odgovara… A ona je cijelo vrijeme otvoreno lagala. To je neprimjereno i pokazuje na čistu ovisnost pravosuđa koju neće dokinuti ni štrajk sudaca ni veće plaće. Ona će se dokinuti samo kada se prekine praksa bančenja pojedinih sudaca s visokopozicioniranim dužnosnicima vladajuće stranke na zagrebačkoj špici ili kada dođe prekid prakse stalnog telefoniranja državne odvjetnice s Andrejem Plenkovičem o svakoj situaciji koja se dotiče njegovog lika i djela. Ovdje se Vanja Marušić dotaknula lika i djela Andreja Plenkovića kada je na vidjelo izašla korespondencija gdje se spominju njegovi inicijali, a koju je ona proslijedila europskom javnom tužitelju i tu leži sav problem. Sve je ok kad ga se ne dira. Kad ga se takne onda se izmišljaju razlozi zašto ta osoba mora otići", kaže Ahmetović.

Kao saborska zastupnica se osjeća očajno i frustrirano

Rekla je da se kao saborska zastupnica zbog svega osjeća očajno i frustrirano.

“Unatoč mogućnosti govora koju imamo, naprosto ne uspijevamo privesti svijesti građanima na koji način se od njih rade budale, iskorištavaju njihovi životi kako bi se određene persone održale na pozicijama moći. Preostaje nam ukazivati na sve nelogičnosti i nepravilnosti i nadati se da će i mediji zaista prenositi suštinu koja se događa u hrvatskom društvu, a to je okupacija svih institucija od strane Andreja Plenkovića i HDZ-a”, rekla je.