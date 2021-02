AHMETOVIĆ O AFERI ‘TRI MAJMUNA’: ‘Dođe mi da se rasplačem koliko mi je žao premijera i te žrtve članova HDZ-a’

Mirela Ahmetović: ‘Dođe mi da se rasplačem koliko mi je žao premijera i te žrtve koju članice i članova HDZ-a zbog iznošenja mišljenja građana na koje ima apsolutno pravo’

Politička tajnica i saborska zastupnica SDP-a te načelnica Omišlja, Mirela Ahmetović, komentirala je danas za N1 retoriku premijera Andreja Plenkovića vezano za situaciju s kafićem Three Monkeys, nakon što je njegov vlasnik izjavio da HDZ-ovci nisu dobrodošli.

“Dođe mi da se rasplačem koliko mi je žao premijera i te žrtve koju članice i članova HDZ-a zbog iznošenja mišljenja građana na koje ima apsolutno pravo. Degutantno je od premijera i bilo kojeg govornika koji su istupali o toj temi uspoređivati poziciju članova HDZ-a sa žrtvama fašističkog režima. Ovdje se ne radi o ranjivoj i ugroženoj skupini nego o članicama i članovima stranke koja je na vlasti”, rekla je Ahmetović.

Podsjetimo, Plenković je u ponedjeljak izjavio: “Da u kafić ne mogu doći pripadnici Armade i SDP-ovci, digla bi se tolika halabuka. Ali kad HDZ-ovci ne mogu ući, nikome ništa. To je diskriminacija, sljedeći korak je fašizam. Jeste li vi čitali što je taj čovjek govorio? Mi se ovdje bavimo dotepencima i čitanjem ćirilice. Ali kad je HDZ u pitanju, ništa. To je primjer rasizma, na korak do fašizma. Namjerno to govorim jer puštate to kao da se ništa nije dogodilo”, zaključio je Plenković.

Obnova nakon potresa

Komentirajući sporu obnovu u Petrinji nakon potresa, tj. činjenicu da tamo još nije krenulo ni rušenje, Ahmetović je rekla: “S obzirom na već viđen modus operandi vladajuće većine, da se onim područjima u kojima je na vlasti HDZ brže ide na ruku, to je nešto na što smo navikli u Hrvatskoj”, rekla je dodavši da se nije učinilo više zato što su vladajući od samog potresa pokazali potpunu neefikasnost.

“Koliko je samo trebalo da se stožer osnuje, a kamoli što drugo. Sjećate li se tek koliko čekaju građani Grada Zagreba? U svakom slučaju, stanje nije zadovoljavajuće. I petrinjski gradonačelnik kaže da su u nekim dijelovima postupci zadovoljajvajući. Ako se vladajući ne probude, mislim da će nanijeti veliku šteti građanima na potresom pogođenim područjima”, kazala je.

“Tužno je uopće reći da toliko vremena nakon potresa još ni sustav nije uspostavljen. Mislim da ćemo se ovih dana još naslušati svega i od ravnatelja fonda i od ministra Horvata i premijera Plenkovića”, dodala je Ahmetović za N1.

