Predstavnici pet parlamentarnih stranaka; Nina Obuljen Koržinek (HDZ), saborska zastupnica Socijaldemokratske partije Mirela Ahmetović, saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja, predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava i predsjednik Hrvatske narodne stranke Stjepan Čuraj u utorak su u HRT-ovoj emisiji "Otvoreno" komentirali političke događaje koji su obilježili 2021. godinu.

Čelnik Domovinskog pokreta, Ivan Penava kazao je da ćemo se 2021. godine, usprkos dominaciji pandemije, najviše sjećati po popisu stanovništva u njegovim devastirajućim rezultatima "koji će govoriti o debaklu promašenih politika aktualne, ali i svih prijašnjih". "Ovo je i 30 godina od pada grada Vukovara i žalosne činjenice da za u potpunosti razoren grad, za tisuće mrtvih, nitko od generalštaba agresorske vojke JNA nije odgovarao", kazao je Penava.

"Ovu ćemo godinu pamtiti kao o godini u kojoj se nastavila pandemija, što je najveća kriza od Drugog svjetskog rata. Pamtit ćemo ovu godinu i po posljedicama potresa u Petrinji, ali i ranijeg zagrebačkog potresa, ali i po godini u kojoj smo pokazali kako smo se hrabro i odlučno nosili s te dvije krize", istaknula je Obuljen Koržinek, dodajući da smo imali jako dobre gospodarske pokazatelje i kada se govori o BDP-u, zaposlenosti, rastu plaća. Istaknula je i peti krug porezne reforme, kao i porast kreditnog rejtinga.

Ahmetović užasnuta uvodnim prilogom

SDP-ova Mirela Ahmetović se na početku osvrnula na prilog koji je gledatelje uveo u emisiju. "Ova je godina obilježena presedanom u povijesti RH, pravomoćnom presudom protiv čitave stranke za koruptivne radnje, odnosno izvlačenje javnog novca za svoj interes. Nitko o tome niti 'A' u uvodnom prilogu", kritizirala je Ahmetović.

Ahmetović je pojasnila da se, suprotno informacijama u prilogu, nije raskolila stranka SDP, već Klub zastupnika SDP-a te dodala da joj je "drago da je imala mogućnost ukazati na dosljednost HRT-a i na tretman kakav imaju druge stranke".

"Osim toga se dogodio spektakularni događaj da je uhićena aktualna članica predsjedništva HDZ-a, Gabrijela Žalac, zbog priskrbljivanja materijalne koristi iz javnih sredstava. Uhićena je zahvaljujući europskim pravosudnim tijelima, dok su istodobno hrvatska pravosudna tijela zataškala taj slučaj, Nitko o tome ni 'A' na javnoj televiziji", dodala je.

"Imali ste uvodni prilog gdje je bilo važno reći da se raskolio SDP, a ovo je nevažno za javnost", nastavila je Ahmetović, dodajući da je ovu godinu obilježilo i "katastrofalno vođenje pandemijske krize".

Obuljen Koržinek: 'Nemojte se uzrujavati'

Obuljen Koržinek je zamolila Ahmetović da na ovakav način ne etiketira "niti novinare, niti HRT". "Mislim da to nije primjereno, za tim nema potrebe. Vaš se Klub raskolio, nemojte se uzrujavati, možda da se HDZ-ov klub raskolio isto bi se to možda objavilo u prilogu. To se zove novinarska sloboda, mislim da nije primjereno da se na ovakav način to radi, govorim kao ministrica koja je zadužena za to", kazala je Obuljen Koržinek.

"Nevjerojatno mi je kako se ministrica s pozicije ministrice usuđuje docirati, na lakonski način govoriti o tome da se neprimjereno obraćam novinarima. Ja sam iznijela notornu istinu. Ona je čista pogreška novinarke koja je rekla da se raskolila stranka. Ovdje se govori o raskolu SDP-a, a prešućuje se upravo ono što je itekako obilježilo godinu. To su dva skandalozna događaja za HDZ", rekla je Ahmetović.

Dalje je kazala da smo izuzetno loši u procijepljenosti te da nas je to "možda gurnulo u referendum i raskoljavanje društva te sve ostalo što je uzrokovalo to katastrofalno vođenje". "Ne postoji niti obnova nakon katastrofalnih potresa. Ljudi danas sjede u kontejnerima, smrzavaju se, tamo i umiru. Jedino čega se sjećamo jest dobacivanje lopticama između gospodina Damira Vanđelića, dakle bivšeg ravnatelja Fonda i ministra Darka Horvata koji u svakom svojem nastupu govori ljudima 'obnova tek što nije počela'. To je realnost, a ne rast BDP-a, koji pozdravljam. Ali to nije zasluga Vlade, već turističkih djelatnika koji su dali sve od sebe da barem ta turistička sezona uspije i da doprinesu svojoj državi, društvu jer su shvatili da nitko drugi neće priskrbiti njihovoj djeci i njihovoj egzistenciji", poručila je Ahmetović, na što joj je Obuljen Koržinek odgovorila da turističke sezone ne bi bilo da nije bilo brze intervencije Vlade i "spašavanja 700 tisuća radnih mjesta".

'Obnova je proces koji će trajati godinama'

"Govoriti ovako o obnovi - vi ste iz Omišlja, vjerojatno vam je to dalje, ja se time bavim svaki dan i to već jako dugo. Ne može se obnoviti niti Zagreb niti Petrinja, odnosno Sisačko-moslavačka i susjedne županije u mjesec ili dva, kako vi pokazujete. Naravno da neke stvari mogu ići brže, međutim, na obljetnicu potresa prezentirat ćemo sve ono što je napravljeno i za hitno zbrinjavanje, za sanaciju infrastrukture, i pomoć građanima", kazala je ministrica kulture i medija.

Govoreći o frustriranim ljudima, Obuljen Koržinek je kazala da se ruševine uklanjaju i da se puno puta komentiralo koje su se poteškoće pojavile, primjerice imovinsko-pravna pitanja u Zagrebu te poteškoće na području Banije. "Sve dok se i zadnja osoba ne vrati u svoju izgrađenu kuću, to je teret koji će nositi i ova Vlada, ali i sve sljedeće, jer nažalost ovo je proces koji će trajati godinama, taj se proces ne može događati brže", dodala je.

Grmoja: 'Borba protiv korupcije u Hrvatskoj ne postoji'

Predsjednik Antikorupcijskog vijeća, Nikola Grmoja je kazao da borba protiv korupcije u Hrvatskoj ne postoji. "Više se premijer Plenković ne može vaditi na to 'da je to neki drugi Sanaderov HDZ'. Pokazuje da je taj HDZ isti kao i Sanaderov. Toliko je ministara otišlo, vode se istrage protiv puno ministara. Imamo uhićenja gradonačelnika", naglasio je Grmoja, dodajući da ljudi u Hrvatskoj žele promjenu te da im je dosta slušati o tome da raste BDP.

"Gdje je tu moral? Pozivate ljude na nepoštivanje mjera, ne želite ih pozvati da se cijepe, svjesni da cijepljenje sprečava teže ishode i smrtnost. Vi ste toliko licemjerni, cijela vaša agenda je stvorena da biste htjeli biti na mjestu gdje je HDZ. Od prvoga dana, kada smo bili u koaliciji i nakon što se ispraćeni iz koalicije, nakon što se glasovali protiv svojega kolege na sjednici Vlade. Sitna trgovina, populizam, populizam na životima ljudi", istaknula je Obuljen Koržinek, dodajući da se istrage i događaju jer je pravosudni sustav neovisan i radi ono što bi trebao raditi.

Državni tajnik u Ministarstvu financija, HNS-ov Stjepan Čuraj govorio je o situaciji u tom sektoru, rekavši da je bilo puno dobrih stvari, ali da je glavnina u 2021. godini pandemijska kriza i izgubljenih 12 tisuća života.

"U prvih 10 mjeseci imali smo preko 10 milijuna dolazaka stranih turista. Nama je cilj generalno postaviti stvari da maksimalno napravimo za građane. BDP će završiti u suficitu, bit će iznad projiciranih 9 posto, no sposobnost apsorpcije, tog šoka, moramo toga biti svjesni. Dolaze druge potrebe za financiranjem", kazao je Čuraj.