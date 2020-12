‘AH, MJERE… MJERE KAŽU SVAŠTA’; Kršenje pravila – u crkvi: ‘Čujte, prvo se moraju pridržavati oni koji su to naredili…’

Jedino kršenje epidemioloških mjera u Osijeku zabilježeno je u konkatedrali, gdje se na nedjeljnoj misi okupilo 250 vjernika, 10 puta više od dozvoljenog broja

Crkvena zvona pozvala su na nedjeljnu misu u osječku konkatedralu umjesto propisanih 25, čak 10 puta više vjernika. No, nitko od njih nije bio zabrinut zbog moguće zaraze koronavirusom, niti onoga što propisuju epidemiološke mjere Nacionalnog stožera civilne zaštite.

“Ah, mjere kažu. Mjere kažu svašta. Čujte, prvo se moraju pridržavati oni koji su to naredili, pa onda mi”, rekla je jedna vjernica dok je druga dodala: “Nije me bilo strah jer ja uvijek sjednem naprijed na stolice gdje se može razmaknuti. Ali ispred nas sam vidjela dvoje, muž i žena, baš su ušli u onaj zatvoreni prostor, a vide da tu sjede ljudi… Ma ljudi su strašni. Nemaju obzira prema nikome.”

Ni svećenik nije zabrinut za moguće epidemiološke posljedice. Drži da su vjernici poštovali mjere. “Konkatedrala je dosta velika. Kako ste mogli vidjeti svi imaju… Mislim da su svi imali maske. Nekako su ljudi na udaljenosti od tih dva metra. I nekako ne vidim ja osobno nekakav veliki problem. Ali da, odredba je 25. No, evo gledam čisto je li logično veličinu prostora, veličinu crkve… I evo, držali su se ljudi bez kontakata jedni s drugima”, rekao je za RTL kapelan Davor Vuković.

Dolaze po poruke nade

Doznaje se kako bi Stožer trebao zatražiti očitovanje nadbiskupije. Ako se utvrdi kršenje epidemioloških mjera, odgovarat će pravna osoba i odgovorna osoba u toj pravnoj osobi, odnosno nadbiskupija i nadbiskup, a ne vjernici. Čini se kako im je lakše držati se božjih, nego stožerskih zapovijedi.

“Ljudi su gladni Boga, ljudi su gladni vjere, ljudi su gladni riječi Božje. Žele se malo osloboditi straha. Vidite da smo sve više u nekom strahu i zatvorenosti. I ovdje, crkva im daje uistinu riječ božju. Poruku nade. I mislim da je u tom smislu teško nekome reći… Kome ćete reći ‘Došlo je 25 ljudi’, a ovim ostalima ‘Ostanite vani!’?”, pitao se Vuković.

Povećan broj ukopa

U trgovačkim centrima takvih problema nemaju, jer mjere propisuju najviše 15 ljudi na 100 kvadratnih metara, a oni imaju i više nego dovoljno kvadrature da bi se predbožićna kupovina odvijala nesmetano.

I na grobljima se poštuju mjere. Iz osječkog pogrebnog poduzeća napominju kako na sprovodima bude tek pet do deset članova obitelji pokojnika. No, brine ih druga brojka. Naime, u odnosu na isto razdoblje lani zabilježen je porast broja ukopa od čak 68 posto. U konkretnim brojkama to znači da je u studenom 2019. bilo 99 ukopa, a u studenom ove godine čak 166. Od te brojke je 76 ukopa bilo pod posebnim uvjetima, jer se radilo o pokojnicima čiji je službeni uzrok smrti COVID-19.

