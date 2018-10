AGROKOR EKSPRESNO DEMANTIRAO PRIČU OKO NOVIH DOKUMENATA: ‘Ugovore s AlixPartnersom ste krivo interpretirali’

‘Ugovor između Agrokora d.d. i operativnih kompanija sklopljen je s operativnim kompanijama na dan 18. kolovoza 2017. na određeno vrijeme’

Nakon što je N1 u utorak poslijepodne objavio dokumente koji, kako tvrde, jasno pokazuju da su Alixpartners i njegovi podizvođači, članovi takozvane Grupe Borg, od prvog dana izvanredne uprave u Agrokoru, iako su službeno bili angažirani tek kasnije, oglasili su se i iz Agrokora.

“Agrokor je ugovor s glavnim savjetnikom za restrukturiranje, tvrtkom AlixPartners, potpisao dana 24. travnja 2017. godine, što je i objavljeno sljedeći dan, 25. travnja 2017. godine, kada je tim glavnog savjetnika započeo s radom.

PROCURILI NOVI DOKUMENTI U AFERI AGROKOR: Ante Ramljak i grupa Borg prevarili su hrvatsku javnost?

Ugovor između Agrokora d.d. i operativnih kompanija koji ste krivo interpretirali i objavili ne dočekavši ovaj odgovor Agrokora sklopljen je s operativnim kompanijama na dan 18. kolovoza 2017. na određeno vrijeme, koje se odnosi na cijelo vrijeme trajanja postupka izvanredne uprave koji je počeo 10. travnja 2017. godine. On ničim ne implicira da je glavni savjetnik za restrukturiranje bio angažiran na dan 10. travnja 2017. godine te je vaša interpretacija jednog ugovornog članka koji samo jasno određuje trajanje postupka izvanredne uprave potpuno neutemeljena.

Što se tiče računa tvrtke AlixPartners na iznos od 750.000 eura izdane Agrokoru s datumom 27. travnja 2017. godine, radi se o plaćanju tzv. “retainera” odnosno, prema ugovoru, “an advance payment on account of Fees and Expenses”. Avansno plaćanje je ugovoreno kao svojevrsna sigurnost da će do plaćanja prvih tjednih računa doista i doći, što s obzirom na okolnosti de facto stečaja u kojem se Agrokor nalazio kada je angažiran glavni savjetnik nije neuobičajeno niti iznenađujuće.

Iznos od 254.800 eura na računu koji nosi datum 30. travnja 2017. godine odnosi se na „Professional fees – week ended 30 April 2017 and Expenses“ te se dakle radi o plaćanju prvog tjedna angažmana glavnog savjetnika za restrukturiranje s pripadajućim troškovima, u skladu s ugovorom”, stoji u odgovoru Agrokora”, stoji u odgovoru iz Agrokora.