34-godišnji Zagrepčanin i pet godina starija Splićanka uhvaćeni su kako vode ljubav u KBC-u Sestre Milosrdnice. Kako javlja Jutarnji list, njihovu sreću je prekinula medicinska sestra koju su izvrijeđali jer ih je upozorila da krše bolnički kodeks i da bi mogli biti izbačeni s odjela.

Na kraju je intervenirala i policija, koja je protiv 34-godišnjaka podnijela optužni prijedlog jer je, između ostaloga, doktorici poručio: "Ti ćeš biti kriva kada ću morati ležati 19 mjeseci u zatvoru, zapamtit ćeš me ku**o. Tužit ću vas!"

Splićanka je vrištala: "Je*em ti mater kurvo jedna, ti ćeš nas izbaciti".

600 kuna kazne + 200 kuna sudskih troškova

Jutarnji piše da ih je policija odvela u policijsku postaju te ih prijavila za kršenje članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a Općinski prekršajni sud u Zagrebu je nedavno svakog kaznio sa 600 kuna te im naložio plaćanje po 200 kuna sudskih troškova.

Budući da su pozive za sudska ročišta ignorirali te se dostava poziva u nekoliko navrata vraćala, suđenje se završilo bez njih jer su vlastoručno bili potpisali obavijest o počinjenom prekršaju.

Svjedočanstvo sestre

Medicinska sestra koja je u trenutku incidenta radila noćnu smjenu prisjetila se u sudnici da je na odjelu tijekom vizite obilazila pacijente po sobama.

"Bilo je to prošle godine. Oni su bili u potpunosti goli. Rekla sam im da je to zabranjeno u prostoru bolnice jer da time krše kodeks te da će biti disciplinski otpušteni. Počeli su na to negodovati i vikati. Pa je došla doktorica, a pacijenti su je vrijeđali. Oboje su bili izrazito agresivni. Cijeli odjel je čuo buku pa su se drugi pacijenti uznemirili. Pozvale smo zaštitare, a potom i policiju, s kojima su napustili bolnicu", otkrila je medicinska sestra.

Njezina nadređena doktorica je rekla da je uzela njihove povijesti bolesti. "Vidjela sam da su dva dana prije toga došli na liječenje. Pa sam otišla do njih i pozvala ih u ambulantu. On je bio izrazito agresivan, a oboje su me i vrijeđali", zaključila je doktorica, piše Jutarnji list.