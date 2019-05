AGONIJA STANARA NAKON EKSPLOZIJE: ‘Hladno nam je, nemamo tople vode, ali najgore je kad legnem…’

Za sanaciju štete trebat će novca, a stanari u pričuvi nemaju ni lipe

U zagrebačkom naselju Prečko, u petak oko 3 sata detonirana je eksplozivna naprava na najvišem katu stambene zgrade u Ulici Josipa Slavenskog. Policija sumnja da je eksplozija podmetnuta, a šteta, prema nekim procjenama, premašuje i sto tisuća kuna. Dizalo je izvan funkcije, u zgradi nema plina, a pojedini stanari još nemaju prozore u svojim stanovima.

Nemaju novca za sanaciju štete

Za sanaciju štete trebat će novca, a stanari u pričuvi nemaju ni lipe jer su prije mjesec dana sve potrošili na obnovu i uređenje zgrade. “Ugradili smo novu rasvjetu, stavili nova ulazna vrata, rampu za osobe s invaliditetom, za sve to podigli smo kredit i onda nam se dogodi ovo”, kazao je predstavnik stanara za Jutarnji.hr.

Nakon eksplozije uništeni su dizalo, vrata te prozori na osmom i devetom katu, a na nekim mjestima su popucali zidovi te su oštećene ventilacijske cijevi. Od siline detonacije uništene su i stepenice koje vode do posljednjeg, devetog kata. Statičarka je, kažu stanari, istaknula da se one moraju što prije sanirati jer postoji opasnost od urušavanja. No, još jedan veliki problem im je i nedostatak plina. Nakon eksplozije djelatnici Gradske plinare zatvorili su im dovod plina dok se ne utvrdi ima li kakvih oštećenja na instalacijama.

Ni zahlađenje im ne ide na ruku

“Hladno nam je, nemamo tople vode da se istuširamo, da skuhamo normalan ručak. Svaki put kad puhne jači vjetar, to osjetimo u stanu”, kaže stanarka Dijana. Neki su si stanari za prvu ruku kupili kuhala i električni rešo, no stiglo je hladno vrijeme, zbog čega će u stanovima morati biti u jaknama.

Iz Gradske plinare su jučer poručili za Jutarnji kako će se problem sanirati u najbržem mogućem roku u skladu s propisima. “Neka nam se stanari jave u ponedjeljak ujutro preko predstavnika i ako su oni u mogućnosti organizirati prisustvo u svakom stanu, mi ćemo već u drugom dijelu dana organizirati ekipe koje će doći ispitati instalaciju. Ako se utvrdi ispravnost instalacija, pustit ćemo plin, ako ne, onda će se morati ići u sanaciju”, objasnili su iz Gradske plinare.

Ostale su traume

Eksplozija je ostavila svoj trag. No, to su samo materijalne posljedice, koje se mogu popraviti. Puno teže bit će s onim psihičkima. Neki ljudi imaju problema sa spavanjem jer se svaku noć vraćaju na petak, u tri ujutro.

“Majke su se bose s djecom spuštale po stepenicama, ljudi su se bojali za svoje živote. I sada kad legnem, bojim se da se to opet ne ponovi”, rekla je Dijana za Jutarnji. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić poručio je u subotu da će Grad pomoći stanarima, no za sada ih, kažu stanari, nitko nije kontaktirao. Ujedno, još nije poznato tko je podmetnuo eksplozivnu napravu, zbog čega policija i dalje traga za počiniteljem.