AGILNO JE RIJEČ GODINE U POSLOVNOM SVIJETU: Uzbudljivi panel na Digital Shapersima objasnit će nam zašto

Zašto se svi u modernim kompanijama ‘kunu’ u uspješnost agilnih timova, koje su prednosti agilnog načina rada, što sve on podrazumijeva i zašto svi pričaju o tome samo su neka od pitanja kojima će se baviti panel ‘The Word of the Year: Agile’ koji će se u sklopu RTL-ove konferencije Digital Shapers ovog mjeseca održati u Zagrebu. O iskustvima agilnog poslovanja i njegovom utjecaju na zaposlenike i korisnike govorit će Ana Pauzar, experience management director u Hrvatskom Telekomu, Luka Gauta, fintech business development manager u CROZ-u i Krešo Žmak, director products u Infobipu.

Agilni način rada pojavio se u IT industriji, no vrlo brzo se proširio na različite segmente poslovanja i postao apsolutni hit, posebice u velikim kompanijama gdje je teško razviti jaču efikasnost zaposlenika. Sve više kompanija svakodnevno svjedoči pozitivnom utjecaju ove metodologije, a sudionici Digital Shapers konferencije moći će iz prve ruke saznati funkcionira li zaista ovakav način rada u praksi.

Brži i jednostavniji način

„Agilno je prije svega mindset koji kroz kolaborativnu, timsku kulturu pridonosi bržem i jednostavnijem dolasku do rješenja za korisničke potrebe. Agilan način rada nije moda, iako ga mnogi upravo tako tretiraju. Agilan način rada je nužnost, a u korporaciji poput naše i veliki izazov jer menadžment uči delegirati ovlasti, a zaposlenici uče preuzimati odgovornost za odluke koje donose“, komentirala je Ana Pauzar iz Hrvatskog Telekoma.

Da agilan način poslovanja ima brojne prednosti tvrdi i Luka Gauta iz CROZA-a: „Nije dovoljno samo agilno raditi svakodnevni operativni posao, koliko je bitnije osigurati agilni mindset u svakom kutu cijele organizacije, od HR, IT do poslovnih odijela. To je puno više od poštivanja zadanih metodoloških ceremonija i rola, koje služe samo kao smjernice, a nikako kao gotovo rješenje za sve“.

