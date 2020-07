AGENTICA ZA ZAPOŠLJAVANJE OTKRILA KOJA SE ZANIMANJA NAJVIŠE TRAŽE U AUSTRIJI: ‘Hrvatima više ne trebaju radne dozvole, a plaće su…’

‘Neovisno o Covidu i bilo čemu drugom, plaća jednog konobara tako se kreće od 1600 do 1700 eura neto, s tim da imate poslodavaca koji idu i nešto više od onoga propisanog kolektivnim ugovorom’, kaže Aleksandra Bertelt, vlasnica agencije koja godinama zapošljava naše radnike u Austriji

Prvog dana srpnja ukinute su sedmogodišnje restrikcije koje je Austrija uvela za zapošljavanje radnika iz Hrvatske i oni sada mogu ravnopravno konkurirati za radna mjesta u toj zemlji kao i svi ostali državljani zemalja Europske unije, odnosno Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske.

Aleksandra Bertelt, Istrijanka čija agencija već godinama zapošljava naše radnike u Austriji, ističe u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju da tamošnja potražnja za hrvatskim radnicima nadmašuje njezina očekivanja.

‘Austrijski poslodavci nas naprosto traže’

“Razlog što nisam očekivala ovoliku potražnju bila je i situacija s koronavirusom, posljedično i znatno manji obujam posla. Sada vidim da sam pogriješila, odnosno da sam trebala biti još veći optimist. Austrijski poslodavci nas naprosto traže”, kaže ona.

Što se tiče profila radnika koji se najviše traže, Bertelt kaže da su to kuhari i konobari.

“Postoji razlika, i to velika, u potražnji za njima od regije do regije. Uz Korušku i Štajersku dodala bih i područje oko Salzburga. Potražnja pada što idete prema Tirolu i Vorarlbergu, gdje su u stvari mahom zimske destinacije. Njihov turizam se svodi na planinarenje i goste koje kratko odsjedaju, uglavnom neka tri dana. Tamo nema ni puno jezera”, ističe.

Napominje kako njezina agencija već godinama isključivo radi s hotelima od četiri, četiri superior, pet i pet superior zvjezdica i ima uhodane procedure.

“U kontaktu smo tijekom cijele godine, te komuniciramo dvosmjerno – i mi nudimo, i oni traže što im treba. Mi s ugostiteljima ne radimo, ali pretpostavljam da je situacija i kod njih ista kada je u pitanju potreba za radnicima.”

‘Puno više prijava nego u istom razdoblju lani’

Na pitanje je li epidemija koronavirusa poremetila cijene rada te može li se u Austriji zaraditi kao proteklih godina, Bertelt kaže kako su, neovisno o bilo čemu bilo čemu, plaće propisane kolektivnim ugovorom.

“U cijeloj priči samo je bitno o kolikoj se satnici radi, odnosno hotelu koji radi kroz cijelu godinu ili samo sezonski. Cjelogodišnji imaju 40-satno radno vrijeme, dok kod ovih drugih se satnica kreće od 45 do 48 sati tjedno. Neovisno o Covidu i bilo čemu drugom, plaća jednog konobara tako se kreće od 1600 do 1700 eura neto, s tim da imate poslodavaca koji idu i nešto više od onoga propisanog kolektivnim ugovorom. Što se kuhara tiče, to je 1700 eura. I jednima i drugima su osigurani smještaj i hrana”, kaže.

Ove godine, ističe Bertelt, ima puno više prijava u usporedbi s istim razdobljem lani, kada su neki profili radnika mogli i na našoj obali zaraditi vrlo pristojne iznose.

‘Optimizam za zimu ulijeva dosadašnji tijek ljetne sezone’

A osim starih klijenata, njezinoj agenciji javljaju se i novi kojima se očito izjalovio angažman na Jadranu. Naglašava da mnogi nisu bili pokolebani ni situacijom s koronavirusom niti se eventualnim lošim iskustivma.

“Ljudi su ipak bili svjesni situacije i znali su da se radi o višoj sili, nečemu na što nemaju utjecaja ni oni sami, ni njihovi poslodavci. Ja iz svog iskustva mogu reći da su austrijski hotelijeri ispoštovali sve svoje obveze i da nikakvih repova nije ostalo”, kazala je Bertelt za Slobodnu Dalmaciju.

Na pitanje hoće li kriza zbog koronavirusa utjecati na iduću zimsku sezonu, a time i potražnju za hrvatskim radnicima, Bertelt priznaje da joj je teško dati odgovor na to pitanje, ali vjeruje da bi zimska sezona trebala najnormalnije funkcionirati.

“To znači da će se tražiti kao i uvijek konobari, kuhari, sobarice, maseri, kozmetičari, kućni majstori… Potražnja za njima, ako je suditi prema prijašnjim iskustvima, krenut će tijekom srpnja. Hotelijeri koji su nas kontaktirali za ljeto, odmah su se raspitivali mogu li na iste ljude računati i na zimu. Meni optimizam za zimu najviše ulijeva dosadašnji tijek ljetne sezone”, zaključila je.

