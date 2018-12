SPLIĆANKI JE ŽIVOT POSTAO PAKAO: Agencije za naplatu potraživanja nemaju milosti, doslovno se igraju s ljudskim životima

EOS Matrix je prije nekoliko godina otkupio od Raiffeisen banke njezin dug za kredit podignut 2009. godine. Splićanka je tražila dokaz da je agencija otkupila njezin dug, no, kako tvrdi, nikad ga nije dobila

Agencije za naplatu potraživanja već godinama se služe svakakvim metodama kako bi utjerali dug od dužnika. Najnovija je ona kojom kontaktiraju dužnikova poslodavca i pritom navode kako će ih ovršiti ako dio plaće svog zaposlenika ne budu uplaćivali na račun određene agencije. Nažalost, kako većina poslodavaca ne želi imati posla s takvim agencijama, najčešće se rješavaju djelatnika koji je zapeo u dugovima.

Tako je jedna Splićanka već dva puta ostala bez posla zbog tvrtke za naplatu potraživanja EOS Matrixa. V.S. je za Slobodnu Dalmaciju ispričala da joj je agencija život pretvorila u pakao.

“Zovu me s različitih brojeva, u svakakva doba, disati od njih ne mogu… Ovo što su mi, međutim, napravili, a to je da sam dvaput radi njih protjerana s radnog mjesta i da ga se više ne usuđujem tražiti jer se bojim da će mi se opet ista stvar dogoditi, jednostavno je prestrašno”, požalila se V.S.

Otkupljen dug od banke

EOS Matrix je prije nekoliko godina otkupio od Raiffeisen banke njezin dug za kredit podignut 2009. godine. Splićanka je tražila dokaz da je agencija otkupila njezin dug, no, kako tvrdi, nikad ga nije dobila.

“Osim toga, stalno mi šalju različite cifre koje sam im dužna platiti – prvo je moj dug iznosio 73.000 kuna, a sad se popeo na 89.000. Budući da sam ja bila tek jamac za spomenuti kredit koji su oni otkupili od banke, pitala sam ih zašto ne utjeruju dug od stvarnog dužnika, na čije ime zajam i glasi. On više ne živi u Hrvatskoj, ali je ostao na području EU-a i do njegove adrese je moguće doći. Iz EOS Matrixa su mi odgovorili, međutim, da im je lakše ganjati mene nego njega”, objašnjava V.S za Slobodnu.

S vremenom su počeli kontaktirati poslodavce ove Splićanke prijeteći da i tvrtke u kojoj V.S. radi mogu biti ovršene. “Šef me odmah počeo gledati drugim očima, vidjela sam da ga zbog cijele situacije počinjem živcirati, da mu je nelagodno uopće biti u mom društvu”, kaže nesretna žena.

“Premda je poslodavac Agenciju izvijestio da ja već imam otvoren zaštićen račun na Fini na koji mi se isplaćuju tri četvrtine primanja, dok jedna četvrtina ide na podmirenje jedne ovrhe, iz EOS Matrixa su poručili da to nije njihov problem.

EOS Matrix: ‘Sve radimo po zakonu’

Pozivaju se na nekakav članak Ovršnog zakona i navode kako, ako djelatnik ima otvoren zaštićeni račun, da je poslodavac i dalje dužan na taj račun uplaćivati zaštićeni dio, a da je nezaštićeni dio, umjesto na redovan račun, dužan uplaćivati ovrhovoditelju, to jest EOS Matrixu ili će u protivnom njega ovršiti”, izjavila je Splićanka.

Iz EOS Matrixa ističu da oni rade po zakonu.

“Vezano za postupak prisilne naplate pojašnjavamo da u slučaju donesenog rješenja o ovrsi općenito na imovini, isto može biti dostavljeno poslodavcu i/ili Fini, što znači i jednom i drugom a da se međusobno ne isključuju. Slijedom navedenog želimo pojasniti kako su ovrha na primanjima i ovrha na računima potpuno različite vrste ovrha. Ovrhu na primanjima provodi poslodavac nakon zaprimanja ovršne isprave od strane ovrhovoditelja, a ovrhu na računima provodi Financijska agencija.

Na taj način poslodavac je dužan provoditi ovrhu na plaći ustegom nezaštićenog dijela primanja, a Fina na sredstvima po računima, budući da plaća nije jedini izvor novčanih sredstava koji pristižu na račune”, poručili su za Slobodnu.

Iz EOS Matrixa poručuju i da nije točno da ljude zovu u “svakakva doba”, kao što tvrdi čitateljica, već isključivo tijekom radnog vremena: radnim danom do 20 sati, a subotom do 14 sati, dok nedjeljom i blagdanom ne rade.