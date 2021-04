AGENCIJE KOJE ‘IGRAJU PRLJAVO’: Da pogledate stan naplaćuju i više od 40.000 kuna: ‘Ne puste me unutra dok na cesti ne potpišem ugovor’

Kao da cijene nekretnina kupcima nisu previsoke, neke agencije za nekretnine mimo zakona naplaćuju visoke provizije kupcima i to samo zato što žele razgledati stanove

Cijene nekretnina unatoč svemu što bi ih trebalo srušiti – rastu. Brojni građani u potrazi za novim domom prevrću oglasnike i nailaze na agencije koje bi i njima, a ne samo prodavatelju, naplatile dva do tri posto provizije. Iako ne zvuči puno, s obzirom na cijene i PDV, iznosi mogu porasti i na više od 40.000 kuna. Ponekad to čine vrlo “prljavo”.

“Dogodilo mi se nekoliko situacija. Znači, ne piše ništa, dođem na lokaciju. Objasni mi da se radi o tri posto provizije za kupca i uopće me ne puste u stan dok na cesti ne potpišem ugovor o zastupanju koji podrazumijeva pisanje kupoprodajnog ugovora i prebacivanje nekih komunalija odnosno svih komunalija na mene”, svjedoči za RTL Potragu Vedrana Lutvo.

Prenapuhane provizije

Agencijske su provizije, osim toga, čini se i prenapuhane. “Prema vrijednosti predmeta spora ako nekakav stan košta 750.000 kuna, onda je zapravo cijena da vam odvjetnik sastavi ugovor bila bi oko 7500 kuna plus PDV. Znatno manja od ove priče koju naplaćuju agenti”, govori odvjetnica Dijana Kladar te dodaje kako u takvom postupanju agencija nije sve “čisto”.

“Oni vama ne moraju pokazati stan ako oni sa vama nemaju ugovor, ali oni u svakom slučaju krše prava svog klijenta koji je njih angažirao, koji prodaje stan i našao je vas kao kupca. On zapravo laže svom klijentu da nema kupca, a kupac im stoji dolje i zapravo krši nalog, krši svoje obaveze koje ima prema svom nalogodavcu”, rekla je Kladar.

Iznuđivanje potpisa

Iako je to kažnjivo, niti prodavatelji često nisu svjesni da agencija s kojom su potpisali ugovor tako posluje. Često, stoga, dolazi do iznuđivanja potpisa ili guranja papira u ruke uz uvjeravanje kupaca da samo potpisuju zapisnik da su pogledali stan. Dapače, rijetki su oni koji to ne rade.

“Znači mi radimo striktno u skladu sa zakonom o posredovanju u prometu nekretninama gdje stoji da nalogodavac može biti kupac ili prodavatelj. Prodavatelj je uvijek nalogodavac kad nam ponudi nekretninu, a kupca tretiramo kao nalogodavatelja jedino u postprodaji kad je kupio nekretninu, a ako želi našu uslugu, onda će nam platiti proviziju. Ali ako nas netko nazove, pogleda ga, odluči se za stan i kupi stan, mi ne naplaćujemo proviziju jer smatramo da kupac u tom trenu još uvijek nije nalogodavac”, rekao je Vice Šantak, direktor agencije Rivalitas, koja ne traži proviziju od kupaca.

Ako ih kupac ipak poželi angažirati, neće mu naplatiti nekoliko posto vrijednosti stana, već nekoliko tisuća kuna. “Mi smo obavezni prodavatelju dovesti svakog zainteresiranog. S odlukom da ne naplaćujemo proviziju kupcima jednostavno smo maknuli tu mogućnost da dio kupaca ne želi preko nas gledati tu nekretninu, jer im je to puno, a s druge strane, mislimo da jednostavno nije u redu vas odvesti u stan i čim ste ušli sa mnom u stan vam reći: ‘Vi morate sad platiti proviziju, ako ćete kupiti tu nekretninu'”, kaže Šantak.

Sve se može prijaviti

Prema zakonu, agencije mogu naplatiti proviziju kupcu tek ako kupac s njima potpiše ugovor. “Mi kao agencija naplaćujemo proviziju posredovanja pri prometu nekretninama za kupca kao nalogodavca. Mislim da je to stvar poslovne odluke svake agencije kako će definirati svoj odnos sa kupcem, u kojem trenutku će postati nalogodavac, a nalogodavac postaje u trenutku potpisa ugovora o posredovanju”, pojašnjava Jelena Kravoščanec Todorović, direktorica agencije Opereta.

No, kako će se kupac financijski pokriti za isplatu provizije, agentima nije pretjerano bitno. Onaj tko kupuje stan, naime, neće od banke dobiti još dvadesetak tisuća kuna za agenta ili nekoliko desetaka tisuća više za porez državi, već će morati podići još jedan kredit kako bi platio nešto što nije dužan i na što je bio prisiljen.

Ljudi su toga slabo svjesni pa je na adresu Državnog inspektorata lani stiglo svega pet prijava protiv agenata koji uvjetuju razgledavanje nekretnine potpisom ugovora. Protiv jednog su provedene prekršajne mjere, a ostali su u postupku.