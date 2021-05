AGENCIJA AKTERPUBLIC ODBACUJE GRMOJINE OPTUŽBE: ‘Anketa je provedena stručno i nepristrano’

Mostov politički tajnik Nikola Grmoja najavio je u četvrtak da će Most poduzeti pravne korake protiv agencije Akterpublic koja je, tvrdi, provodila ankete za jednog gradonačelničkog kandidata te klevetala konkurenciju

Agencija Akterpublic opovrgnula je u četvrtak optužbe saborskog zastupnika Mosta Nikole Grmoje o “klevetanju konkurencije” ustvrdivši da su anketu proveli za Z1 televiziju po točno definiranom protokolu uz pridržavanje stručnosti i nepristranosti u njenoj izradi.

“Agencija Akterpublic posljednjih se dana bez ikakvih utemeljenih dokaza našla u središtu medijskih spekulacija i prljave političke igre koja se provodi uoči lokalnih izbora te smo više puta kao agencija spominjani u medijskom prostoru u kontekstu provedbe ankete za izbor gradonačelnika grada Zagreba”, stoji u priopćenju Agencije.

Grmoja smatra da iza agencije stoji Škoro

Mostov politički tajnik Nikola Grmoja najavio je u četvrtak da će Most poduzeti pravne korake protiv agencije Akterpublic koja je, tvrdi, provodila ankete za jednog gradonačelničkog kandidata te klevetala konkurenciju, među njima i Troskota. Upitan tko bi mogao stajati iza te agencije, kazao je kako bi to po njihovim saznanjima mogao biti kandidat Domovinskog pokreta Miroslav Škoro ili netko iz njegova tima, uputivši novinare da to provjere ili je, navodi, možda to ta agencija radila na svoju ruku.

Agencija u potpunosti opovrgava sve optužbe, navodeći da su anketu proveli za zagrebačko područje te da je naručitelj ankete bila Z1 televizija, a ne jedan stranački kandidat za gradonačelnika.

Odbacuju ‘neutemeljene pritužbe’

“Postoji točno definiran protokol kojeg se naši anketari pridržavaju prilikom anketiranja, a anketa je provedena stručno i nepristrano i niti u jednom trenutku tijekom provedbe ankete nije klevetan niti jedan stranački kandidat, niti su kandidati nagovarani na davanje pristranih odgovora”, navodi se u priopćenju Agencije.

Smatraju kako su pritužbe protiv njih neutemeljene te ih u cijelosti odbacuju.

“U cijeli slučaj uključen je i naš odvjetnički tim koji će provesti potrebne mjere”, stoji u priopćenju.