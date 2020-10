AFRIČKA SVINJSKA KUGA UZROKOVALA KOLAPS TRŽIŠTA: Neke zemlje zabranile izvoz, ne i Hrvatska – višak mesa na policama naših dućana

Hrvatska još uvijek nije zabranila uvoz svinjetine iz Njemačke, iako tamo hara afrička svinjska kuga, pa su cijene u maloprodaji vrlo niske što ne odgovara domaćim proizvođačima koji ne mogu podmiriti sve troškove uzgoja

Afrička svinjska kuga prije dva se tjedna pojavila u Njemačkoj i prouzrokovala kolaps na svjetskom tržištu svinjetine. Naime, Kina je odmah zabranila uvoz svinjskog mesa iz Njemačke, a viškovi su se počeli izvoziti u druge zemlje, među njima i u Hrvatsku. Na policama domaćih trgovačkih lanaca i u mesnicama već se pojavila svinjetina iz Njemačke i to po toliko niskoj cijeni da su domaći uzgajivači u očaju.

“Da se pojavila u Hrvatskoj mi ne bi imali takve štete koliko imamo kad se pojavi u Njemačkoj. Nažalost, po dobro uhodanoj šemi završava na Hrvatskom tržištu, i to ne po tržnim cijenama, događa se veliki pad cijena u Hrvatskoj danas koji poljoprivredni proizvođači i svinjogojci jednostavno ne mogu izdržati”, rekao je za RTL Krešimir Kuterovac, predsjednik Hrvatske udruge proizvođača svinja.

Uvezli 10 puta više nego izvezli

Hrvatska je i inače jedan od većih uvoznika svinjetine u Europskoj uniji. Podaci hrvatske gospodarske komore otkrivaju da domaći uzgajivači proizvedu tek polovicu mesa koju pojedemo. “Hrvatska je uvezla svinjskog mesa u vrijednosti 207 milijuna eura, a izvezli smo tek desetinu te vrijednosti”, rekao je Igor Mikulić iz Hrvatske gospodarske komore.

No, veliki su uvoznici i Austrijanci, pa su zbog situacije u Njemačkoj, svejedno zabranili uvoz mesa iz te zemlje. No, Hrvatska i u proizvodnji trpi posljedice poremećaja cijena na tržištu.

“Ne možemo zabraniti uvoz robe koja zadovoljava zdravstvene i sigurnosne standarde. Naši proizvođači se sada susreću s poremećajima i problemima. Veliki su poremećaji u cijenama na međunarodnom tržištu. To je posebno teško za zemlje koje su male i ne mogu utjecati na međunarodne tijekove. I dosada smo nalazili načine pomoći, pokušat ćemo i sada. Iz državnog proračuna ćemo pokušati pronaći način”, rekla je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Prisiljeni sniziti cijene

Ti poremećaji znače da se kilogram svinjetine iz Njemačke u nas može kupiti za 18 kuna. U uvozu taj isti kilogram košta 7,5 kuna, pa trgovački lanci uvjetuju domaćim poljoprivrednicima da snize cijene.

“Trenutno, mi vam gubimo od 150 do 200 kuna po tovljeniku u Hrvatskoj. Ukoliko se to dugoročno nastavi, ako država ne bude intervenirala sigurno će doći do ozbiljnog pada naše proizvodnje. Prvenstveno mislim na male i srednje proizvođače”, zaključio je Kuterovac.