Još nije prošlo pola drugog mandata kojeg je na parlamentarnim izborima osvojio Andrej Plenković i njegov HDZ, a već su im se zaredale brojne ozbiljne afere koje "žuljaju" Plenkovića. Posljednjih tjedana gotovo svakodnevno se premijer mora opravdavati hrvatskoj javnosti i medijima, odnosno mora opravdavati svoje suradnike i ministre te njihove "nepodopštine". Oporba tvrdi da se Plenković razbahatio te da je svakim danom sve bahatiji, a osim s njima, nerijetko se premijer u zadnje vrijeme obračunava i s novinarima. Po političkim se kuloarima može čuti - sve je to zbog afera koje mu vise nad glavom. A njih se, porbojali smo, od početka novog Plenkovićevog mandata, naredalo već jako puno.

Ministri hodočastili u Kovačevićev klub

Jedna od najvećih afera zbog koje su se po medijima potezala brojna poznata imena je afera Janaf, odnosno uhićenje Dragana Kovačevića. U jeku te afere, otkriven je i sporni klub u Slovenskoj, u koji su mnogi rado zalazili. Među njima su bila i tri Plenkovićeva ministra - Josip Aladrović, Tomislav Ćorić i Oleg Butković. Cijela ta priča oko kluba bila je sporna i zbog toga što je klub bio otvoren i za vrijeme najstrožeg lockdowna kojeg smo imali, pa je sve to skupa dodatno razljutilo građane.

Uhićenje ravnatelja HRT-a

Niti uhićenje bivšeg ravnatelja HRT-a Kazimira Bačića nije baš išlo na ruku premijeru Andreju Plenkoviću. Podsjetimo, Kazimir Bačić je uhićen jer se sumnjalo da je u ime poduzetnika Milana Lončarića, pokojnom zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću odnio 50.000 eura mita za posredovanju u projektu Vrtovi svjetla. Kazimir Bačić za glavnog ravnatelja HRT-a bio je izabran u Hrvatskom saboru 17. veljače 2017. godine, za vrijeme Andreja Plenkovića, s 90 glasova za, 12 suzdržanih i nijednim glasom protiv.

Fimi media

Možda jedna od gorih stvari koja se dogodila Andreju Plenkoviću jest presuda Vrhovnog suda u slučaju Fimi media, gdje je osim bivšeg šefa HDZ-a Ive Sanadera osuđen i HDZ, koji će koji će uz 3,5 milijuna kuna kazne državi morati vratiti i 14,6 milijuna kuna nepripadne koristi. Nakon tog bolnog udarca, Plenković je sazvao konferenciju za medije, gdje je kazao kako današnji HDZ nema nikakve veze s onim HDZ-om Ive Sanadera.

"Otklanjam bilo kakvu odgovornost aktualnog vodstva stranke. To je odgovornost šefa stranke i nekih ljudi koji su tu bili od 2004. do 2009. godine. Mi s onim što se tada zbivalo, osobito ja kao predsjednik stranke od 2015. godine, nemamo nikakve veze, niti želimo preuzeti bilo kakvu odgovornost za aktivnosti pojedinaca", rekao je premijer Andrej Plenković.

Europske institucije uhitile njegovu miljenicu

Još se skoro pa nisu stišale reakcije na presudu Vrhovnog suda u aferi Fimi media, a Plenković se već našao u novom problemu. Naime, u jeku afere Softver, uhićena je bivša ministrica Gabrijela Žalac. Žalac je u svojem mandatu nanizala puno afera, pa je se Plenković, iako se govori da je bila njegova miljenica, morao riješiti. Gabrijela Žalac 'pala' je jer je posao od 13 milijuna kuna dala tvrtki s jednim zaposlenim, koja je pritom dugo bila u blokadi. Možda najgore od svega je što je u slučaju Žalac izostala reakcija naših institucija, već su je uhitile europske institucije, nakon što je Telegram razotkrio aferu i sve prijavio OLAF-u.

U vrijeme kada je uhićena, Gabrijela Žalac bila je i dalje članica predsjedništva HDZ-a, a iako je već bila u rukama policije, Plenković se nije libio nahvaliti je.

"Gabrijela Žalac je, dok nije postala ministrica, godinama bila ekspert, stručnjak i to dokazani za EU fondove na različitim instancama u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ja sam je osobno upoznao dok sam 2010. kao državni tajnik za europske integracije obišao Hrvatsku. I moram priznati da nigdje drugdje u Hrvatskoj nisam vidio nekoga s takvim znanjem, entuzijazam i takvu kvalitetu u poznavanju EU fondova. I mislim da je bila sjajna", rekao je Plenković novinarima.

"Gdje je ona pokazivala jedno znanje za razinu suradnika u europskim temama na razini županija, koja je bila izvrsna. Koja je zaista bila prepoznatljiva i dojmljiva. I zato sam htio dati jedan signal prema Vladi i stranci birajući ministricu koja dolazi iz Slavonije", kazao je premijer nakon što je njegova miljenica uhićena.

'Gabika' stvorila velike probleme DORH-u

Uhićenje Gabrijele Žalac potegnulo je novu aferu, u koju su bili upleteni DORH i Uskok. Naime, nakon što se doznalo da su sve znali, no nisu reagirali na slučaj već su to morale napraviti europske institucije, postavilo se pitanje jesu li naše institucije neovisne. Tada su svjetla reflektora bila uperena prema glavnoj državnoj odvjetnici Zlati Hrvoj Šipek, za koju je oporba smatrala da mora odstupiti zbog brojnih propusta u slučaju Žalac.

Hrvoj Šipek ipak je na toj poziciji opstala i to nakon što je u Saboru prihvaćeno njezino izvješće za 2020. godinu. Potporu glavnoj državnoj odvjetnici dao je i premijer Plenković naglasivši da ima podršku parlamentarne većine koja će glasovati za njezino izvješće. Da ima povjerenje Vlade kazao je tada i ministar Ivan Malenica.

Afera HNB

U nezgodnu situaciju nedavno ga je bacio i guverner Boris Vujčić, kada je Index otkrio da su šefovi HNB-a trgovali dionicama i obveznicama banaka koje nadziru. U tom slučaju, doduše, Plenković nije ništa kriv, no svejedno ovo je ogromna afera o kojoj će se vjerojatno još puno pisati, a koja se dogodila u njegovom mandatu kada ga se ionako pritišće na sve strane.

Nestašni ministar koji se igra sa stanovima i avionima

Jedan ministar premijeru Plenkoviću već mjesecima zadaje glavobolje, a pritisak zbog njega na premijera još dodatno vrši predsjednik Zoran Milanović. Riječ je o ministru obrane Mariu Banožiću, koji iza sebe vuče brojne repove. Osim što mnogi tvrde da se nije snašao u ministarstvu kojim upravlja, Banožića sve više mediji i javnost pritišću i zbog stana u kojem živi.

Naime, Nacional je nedavno objavio veliku priču o tome kako je Banožić sam sebi dodijelio stan od 92 kvadrata u samom srcu Zagreba te da je za uređenje tog stana potrošeno 200 tisuća kuna. Od te afere prošlo je neko vrijeme, no sada se priča ponovo raspirila nakon što je zviždačica Maja Đerek, bivša zaposlenica državne tvrtke Državne nekretnine, ponovo u javnosti kazala da je Banožić sam sebi birao stan. Đerek je jučer kazala da su Banožiću za stan kupovali jastučiće i peglu, što je ministar demantirao.

Nije to jedini krimen Maria Banožića. Naime, 24sata otkrili su još jednu njegovu afericu, onu da je Banožić koristio je školsko-borbeni zrakoplov Ministarstva obrane za letove između Zadra i Zagreba, i to kako su pisali 24sata, u vrijeme godišnjeg odmora.

(Ne)obnova od potresa

Možda najveći krimen koji ova Vlada vuče za sobom je obnova, odnosno izostanak iste. Zbog toga bismo mogli ostati i bez europskih novaca iz Fonda solidarnosti, a o čemu su se nedavno mediji raspisali. Podsjećamo, Vladi je nedavno stiglo je pismo iz Europske komisije vezano uz ideju da nam se produlji rok za korištenje sredstava iz Fonda solidarnosti, što znači da ćemo možda morati vratiti dio od 5,1 milijardu kuna jer ih nećemo stići potrošiti do lipnja. Zbog spore i tome obnove, saborska oporba pokrenula je proceduru opoziva ministra Darka Horvata, za kojeg se sve češće može čuti da je veliki krimen Plenkovićevoj Vladi.

Horvata je na sam Božić s oltara prozvao i kardinal Josip Bozanić, koji je služio božićnu misu u zagrebačkom Čučerju koje je stradalo u zagrebačkom potresu u ožujku 2020. Bozanić je podsjetio na nužnost što hitnije obnove i apelirao na odgovorne na državnoj i gradskoj razini da požure. "Nemojmo usporavati zbog bespotrebne administracije, zbog administracije koja samo postavlja kočnice. Požurimo. Potrebno je zajedništvo koje traži obnova, zajedništvo i brzina. Požurimo svi zajedno da ne bi bilo sutra kasno", rekao je Bozanić.

Afera Frka

U najnovijoj aferi koja je zadesila premijera Andreja Plenkovića našao se predstojnik njegovog ureda, Zvonimir Frka Petešić. Nakon što je otkriveno da je zgrada u kojoj živi Frka Petešić ekspresno obnovljena nakon potresa, Net.hr otkrio je kako Frka Petešić uopće nema pravo na stan u kojem živi. Frka Petešić fiktivno je prijavio svoje prebivalište u Saliju, kako bi imao pravo dobiti državni stan, no problem je bio u tome što je njegova obitelj na temelju koje je dobio više kvadrata, točnije 96 kvadrata, u isto vrijeme bila prijavljena kod prijatelja u Dubravi.

Plenković je branio Frku Petešića, a u nekim je situacijama čak i odbijao odgovarati na novinarska pitanja oko te afere. Frku Petešića je u frci sa stanom branio i ministar Darko Horvat, u čiji resor spada državna imovina.

Uhićenja zbog komentara

Šlag na tortu svih Plenkovićevih afera su nedavna uhićenja dvojice Zadrana, koji su zbog uvreda premijeru završili iza rešetaka. 72-godišnji Mladen Ćustić završio je u policiji zbog komentara "Triba ga dočekati pokvarenim jajima njega i njegove poltrone, nitko nije toliko ponizi i izdao Hrvate, narcisoidni jadnik”, dok je 49-godišnji Hrvoje Vrkić napisao "Udri munjo, pukni grome… zar i ti pavijanu s Frkom nijesi u Ukrajini".

Dvojac je zbog toga u petak bio u policiji, što su mnogi ocijenili neprimjerenim, jer njihovi komentari nisu bili prijetnje, već samo uvrede na račun premijera. Komentirajući slučaj uhićenja Mladena Ćustića, odvjetnik Anto Nobilo rekao je na N1 televiziji da je uhićenje muškarca zbog komentara o Plenkoviću nezakonito jer muškarca nisu zatekli za vrijeme počinjenja nedjela, ali i zato što nema elemenata sudskog zadržavanja.

Ovaj čin policije neki su okarakterizirali kao politički nalog, što je demantirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Božinović je odbacio insinuacije da se radi o političkom nalogu, kazavši pred kamerama da dok je on ministar, političkih naloga neće biti.

Poznati odvjetnik Branko Šerić u razgovoru za Net.hr komentirao je da je na isti način kao sada nekada postupala milicija, kada su štitili druga Tita.

Političke afere su nebitne

Politički analitičar Žarko Puhovski za Net.hr ističe kako se njemu čini da su sve te afere politički nevažne, s obzirom na to da po svemu što vidimo podrška HDZ-u ne pada.

"To je paradoks. Afera ima svugdje, i u drugim državama, ali nikada javnost nije bila toliko otporna na afere. Tako da, onaj udio podrške biračkog tijela koji je HDZ imao prije dvije ili tri godine, ima više-manje i danas. Afere su politički nevažne, one pomažu medijima da povećaju klikove, ali niti je oporba u stanju politički nešto iz toga izvući, niti to na drugoj strani oštećuje HDZ. To su postale medijske, a ne političke afere". kaže Puhovski.

Na pitanje je li Plenković nervozan jer se boji da bi zbog nikakve obnove možda mogla pasti Vlada, odnosno da će mu zbog toga koalicijski partneri 'otkazati' koaliciju, Puhovski kaže da je jedna stvar obnova, a drugo su afere.

"Obnova je fundamentalni grijeh te vlasti. Njezin nedostatak, njezina greška, njezino katastrofalno postupanje. Drugo je pitanje kvadrata, koje mi se čini neusporedivim s obnovom. Čini mi se nepristojnim uspoređivati Frku Petešića i činjenicu da niti jedna zgrada nije obnovljena u Zagrebu, odnosno na Banovini", kaže Puhovski. "Ovdje se radi o ozbiljnom problemu, jedan jedini ozbiljni problem ima Plenkovićeva Vlada, to je obnova", dodaje, pa kaže da bi za to bi trebalo vlast staviti na tapetu.

"Dogodilo se to da je otišlo ne znam koliko ministara zbog raznih afera, niti jedan nije otišao zbog lošeg rada i to je katastrofa za hrvatsku politiku. Prvorazredna stvar je, je li ministar u stanju funkcionirati u svom resoru kako treba ili ne, a to za nikog od njih nismo doznali", kaže Žarko Puhovski.

Ne razumije zašto je nervozan

Upitan je li nervozan jer ima probleme unutar stranke, kaže kako ne vjeruje da on ima ikakvih problema unutar stranke. "Nije Bog zna kako ljubljen, ali tu važi stara američka poslovica, ništa ne uspijeva kao uspjeh. Naprosto je nezamislivo da bi se Plenkovića sada kada ima sve u rukama u stranci dovodilo u sumnju. Izvan stranke je oporbe nesposobna to učiniti, a nema ni izbora u dogledno vrijeme", veli.

Veli kako je siguran da Plenković ima koaliciju potpuno pod kontrolom, a da se nekim čudom nešto i dogodi, uvjeren je da Plenković ima pet-šest, a možda i više ruku u pričuvi u parlamentu.

"Doista ne razumijem zašto je on nervozan, on kao da ne razumije da mu dobro ide. Je li to dobro za Hrvatsku, to je drugo pitanje. Ali objektivno,

mu dobro ide, a on se ponaša kao da mu je voda do brade. I to je nešto što ne razumijem, je li to vezano za neke unutrašnje, osobne probleme, uvijek kažem istu frazu - možda zna nešto što mi ne znamo - obično se to nije pokazalo istinitim, ali moramo to uzeti kao mogućnost u obzir. On se doista ponaša kao da je ugrožen, a po svemu što vidim, on nije ugrožen", zaključuje Žarko Puhovski, dodajući da bi bilo bolje da je ugrožen jer bi to značilo da barem parlament funkcionira kao kongres mnijenja koja postoje u društvu.