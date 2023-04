Tko i temeljem čega raspolaže golemim financijskim sredstvima iz fondova Europske unije i zbog čega je za Hrvatsku važan Ured europskog javnog tužitelja, priča je koju donosi HRT.

Iskreno da vam kažem, moram priznati da nije baš nešto čime se rado hvalimo, mislim nije lijepo da imamo tako visokopozicionirane dužnosnike, koji su bili na tim pozicijama, protiv kojih se sada vode kazneni postupci. Mislim da to ipak za jednu državu nije baš hvalevrijedno, naglasila je europska tužiteljica Tamara Laptoš, Ured europskog javnog tužitelja Luxembourg.

Tolušićeva vinarija

"Dragi moji, odoh i ja u samoizolaciju. Ali onu političku. Povlačim se sa svih političkih funkcija. Odradit ću do kraja ovaj mandat u Saboru i to je to od mene, što se politike tiče, osim članstva u mojoj i jedinoj političkoj stranci u kojoj ću ikad biti", poručio je na svom Facebook profilu bivši ministar poljoprivrede i potpredsjednik Vlade, Tomislav Tolušić, u svibnju 2020.

"Nema recepta, podrum je vječita improvizacija, nikad ta vina nisu ista, ni jedan dan nisu ista, niti jedna berba nije ista, puno je tu improvizacije i puno ljudi sudjeluje u tome. A i ostalo mi je još nešto ideala i stavova koje ne mislim pregaziti što neće biti moguće ako ostanem u igri koja se zove politika. Tako da će show ići dalje bez mene. Strasti imam i previše, da ne mislite da sam se smirio ili ne daj Bože, opametio. Ali za zemlju, lozu i vino. I moju Slavoniju", dodao je na svom Facebook profilu Tolušić.

'Pričao je kao da je oduvijek vinar'

"Da, i mene je malo zainteresiralo to, iznenadilo zapravo kako se on počeo baviti vinogradarstvom", kazao je za HRT samobrski zastupnik i bivši predsjednik HDZ-a Virovitičko-podravske županije, Josip Đakić, Tolušićev politički mentor. Dok su on i njegov sugrađanin Ivica Kirin osvajali naslovnice, Tolušić je bio 'dečko koji je obećavao'. Đakić je kazap kako je Tolušić kod njega dolazi samo na krštenje mošta ili berbu.

"O toj berbi možda sam i ja krivac jer sam mu pričao o tome, i ja sam sanjao kako bi sagradio podrum za, sa sinovima ako se snađemo skupa i tako da imamo nekakvu pravu, da kad ja više ne budem radio da oni to preuzmu. Kako je došao, je li sam, je li iz razgovora sa mnom ili iz boravka kod mene u berbi ili iz naših priča došao do toga, ne znam. Nisam kasnije razgovarao. To sam prešutio. Nisam ga htio pitati jer on je pričao kao da je oduvijek vinar, tako da ja sam, ja sam ostao s malo podsmijeha", kazao je Đakić.

"Pa ja mogu reći da smo mi super funkcionirali, sve dok nije postao ministar. Onda su počeli otkloni prvo od mene, a u konačnici on je došao u jednom momentu u Sabor i rekao je - ja ću se kandidirati da budem predsjednik Županijskog odbora. Ja sam rekao - tvoje demokratsko pravo. U čemu je problem? Ja ću i dalje se kandidirati. I tu smo završili. Poslije toga više nismo bili isti", kazao je Đakić.

'Mislio sam da je to neka nova snaga HDZ-a'

"Pa on je meni u jednom intervjuu rekao da u vinograd ide samo kad ga tata natjera. To možete naći na Virovitica.netu, taj podatak. On je prema vlastitom priznanju vrlo nerado tamo išao", kazao je novinar i urednik portala Virovitica.net Goran Gazdek.

"Ja ga novinarski pratim otkad je bio referent u gradskoj upravi i vrlo je zanimljivo da je uvijek za vrijeme sjednica Gradskog poglavarstva tada i Gradskih vijeća znao kolutati očima i govoriti - Bože, što ovi moji rade? I onda kad je on izabran za župana meni je zapravo bilo na neki način drago. Mislio sam da je to neka snova snaga HDZ-a, da jedan mlad i obrazovan čovjek koji je u bivšem životu bio rocker, eto postao je župan, i mislim da možda će i on citirati nekog od tih rokera u Županijskoj skupštini ili za govornicom. On se sasvim preokrenuo", kazao je Gazdek.

Kada je nakon političkog umirovljenja u okolici Virovitice sagradio vinariju i lansirao vina simboličnog naziva Apolitico, Tomislav Tolušić govorio je kako je odluka da napusti političku arenu najbolje što je napravio. Od bivšeg života, čini se, ostala mu je samo sklonost samopromociji po kojoj je davno postao poznat.

"Pa nema domjenka na kojem se u zadnje vrijeme ne toči njegovo vino. Ja sam pokušao napraviti istraživačku priču o tome da vidim koliko su općine prošle godine i pretprošle surađivali s njima, i koliko su potrošili njegova vina. Znam da su gradski vijećnici za jednu Novu godinu, za jedan Božić dobili njegovo vino na poklon. Znači da se novac iz proračuna troši za kupovinu njegovih vina", kazao je Gazdek.

Istražitelji danas sumnjiče Tolušića zbog manipulacije europskim novcem odnosno, sumnja se na počinjenje subvencijske prijevare i zlouporabe položaja i ovlasti vezano uz dva natječaja u vinskom sektoru, koje je sufinancirala Europska unija, a raspisala hrvatska Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Tolušića se tereti da je izgradnju svoje vinarije, za što je dobio bespovratnih 396.000 eura, umjesto kreditom banke financirao novcem čije zakonito podrijetlo dijelom ne može dokazati. Osim toga, već zasađeni vinograd prijavio je kao oranicu kako bi povukao i novac za sadnju.

Slučaj Žalac i sporni softver

"Što se tiče Hrvatske nismo ni najgori, dakle nismo naravno najbolji, nismo ni najgori. Što se tiče zlouporaba sredstava EU njih ima u svim državama članica koje su pristupile uredu europskog javnog tužitelja. Usudila bih se reći da su naši građani poprilično dobro upoznati s načinom prijavljivanja mogućih nepravilnosti i kaznenih djela EPPO-u, s obzirom na to da u godišnjem Izvješću za prošlu godinu Hrvatska je na prvom mjestu po broju prijava zaprimljenih od privatnih osoba, dakle, od svih 22 države članice koje sudjeluju u EPPO-u Hrvatska je na prvom mjestu. Znate da smo počeli s dva europska delegirana tužitelja, međutim ubrzo se pokazalo da taj broj nije dovoljan naprosto. Sada ih imamo četiri, u ovom trenutku u tijeku je postupak za imenovanje kandidata za još dva europska delegirana tužitelja", rekla je Tamara Laptoš.

"Ured u Zagrebu je jedan od rijetkih ureda koji je pokrenuo postupak protiv bivših ministara, pa moram priznati da me kolege znaju pitati kako uspijete skupiti dokaze protiv tako visokopozicioniranih dužnosnika", rekla je Laptoš.

A jedna od zadaća tih dužnosnika bila je kontrola transparentnog trošenja europskog novca. Tome je trebao pomoći i softverski sustav zbog kojeg su europski istražitelji pokucali vrata još jedne bivše dužnosnice - Gabrijele Žalac.

"Počeo sam proučavati natječaje za taj softver koje je ministarstvo Regionalnog razvoja bilo naručilo, zapravo kada se pogledala kronologija ispalo je da svaki puta bi iznos bio sve viši na tom natječaju. Svaki put bi on propao zbog nekog razloga, ali svaki put je natječaj bio što se tiče cijene sve viši. I onda sam se zapitao - Dobro, samo malo, meni tu nešto ne valja. Znači, poanta priče je - otkrili smo da je prijatelj od gospođe Žalac zapravo kupio softver. Bože, prodao softver državi u iznosu od 16 milijuna kuna iako je on vrijedio između dva i tri milijuna kuna, što je on sam u svojim financijskim izvještajima bio napisao", rekao je istraživački novinar, Telegram.hr Andrej Dimitrijević.

'Ovo je jedan kroz jedan'

"OLAF je čekao dvije godine da vidi hoće li zapravo hrvatsko pravosuđe odraditi svoje, hoće li istražni organi nešto pokrenuti. Na kraju je ispalo da je USKOK, kao što smo kasnije vidjeli, dokazali, više od dvije godine držali to u ladici, da su oni još 2019. imali ispise telefonske vezano za taj slučaj. Znači oni su istraživali taj slučaj Žalac i tu dodjelu", istaknuo je.

"I onda srećom se otvorio EPO, to je jest Ured europskog javnog tužitelja u Hrvatskoj, i kako sam poslije saznao to je bila jedna od prvih prijava ta moja koju sam ja poslao OLAF-u, koju je onda OLAF proslijedio EPO-u. I ovi su rekli - Ovo je jedan kroz jedan. Nije nam jasno što su ovi zapravo radili dvije godine", rekao je Andrej Maksimović.

"Slijedom obavijesti koje smo dobili, dobili smo obavijest da predmet više nije u radu, i mi smo donijeli odluku o pokretanju istrage. Nakon toga smo i preuzeli predmet od Uskoka i dakle pokrenuli istragu i na kraju krajeva prošle godine podigli optužnicu", poručila je Laptoš.

Politika u sprezi s osobnim interesima

Predmet Žalac je naglo oživio kada su se njime počeli baviti europski tužitelji koji su otkrili nove dokaze u vidu poruka stranačkih kolegica i prijateljica Gabrijele Žalac i Josipe Rimac - Uskokovih optuženica u aferi Vjetroelektrane. U mobitelu bivše državne tajnice Josipe Rimac naišli su i na one u kojima su se dopisivale i o spornom softveru.

"Dakle, to su poruke koje su prikupljene u predmetu protiv Josipe Rimac. Korištene su kao dokaz, i predložene su kao dokaz u tom postupku, kao jedan od više od tisuću dokaza u tom postupku. Obrana je stavila prijedlog za izuzimanje tih SMS poruka smatrajući da se radi o nezakonitom dokazu. Mi s druge strane smatramo da se radi o zakonitom dokazu. Zbog toga smo i na kraju krajeva i uvrstili kao dokaz u spis. Smatramo da za to imamo odgovarajuću pravnu argumentaciju", rekla je Laptoš.

Poruke su razmjenjivale nakon odluke Državne komisije za postupke javne nabave, koja je srušila prvi natječaj za softver.Tako su SMS ovi moćnih prijateljica i stranačkih kolegica javnosti prokazale i podzemni način funkcioniranja politike kada se ona poistovjeti s osobnim interesima.

Sortirnica na riječkom području

Ured europskog javnog tužitelja neovisno je tijelo Europske unije odgovorno za istrage, kazneni progon i podizanje optužnica za kaznena djela kojima se šteti financijskim interesima EU-a, što uključuje prijevare, korupciju, pranje novca i prekogranične prijevare u području PDV-a.

U travnju ove godine, najnoviji slučaj. Pretres doma poznatog međimurskog poduzetnika, direktora i vlasnika tvrtke Tehnix, Đure Horvata, kao jedne od pet osoba osimnjičenih za malverzacije kod korištenja europskih fondova. Riječ je o izgradnji sortirnice na riječkom području gdje je tvrtka Tehnix bila izvođač radova. Europsko tužiteljstvo tereti bivšu pročelnicu za komunalni sustav grada Rijeke Irenu Miličević, njezinog savjetnika Edija Ropca i direktoricu riječke Čistoće Jasnu Kukuljan da su pogodovali međimurskoj tvrtki Horvata i to tako da su namjestili natječaj za izgradnju dvije sortirnice upravo njemu.

"Imamo predmete koje imamo i na svakom predmetu radimo na jednak način, s jednakim intenzitetom, s jednakom željom za otkrivanjem i utvrđivanjem činjeničnog stanja i tu ponavljam još jednom, nikakve razlike nema. Ne radimo distinkciju prema predmetima, odnosno prema osobama, svima pristupamo na apsolutno jednak način", kazao je delegirani europski javni tužitelj, Ured europskog javnog tužitelja Tomislav Kamber.

'Građani nam od samog početka vjeruju'

"I samo da napomenem Europski delegirani tužitelji su potpuno neovisni od nacionalnih tijela i oni su dužni slušati instrukcije od Stalnih vijeća i nadzornog EU tužitelja, dakle ne mogu slušati nikog u svojim državama članicama", naglasila je Laptoš.

Tijekom 2021. godine Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo je u Republici Hrvatskoj osam istraga, s procijenjenom štetom od 30,6 milijuna eura. U 2022. godini pokrenute su 23 istrage, s procijenjenom štetom od 313,6 milijuna eura. Blokirana je imovina u vrijednosti od oko 400.000 eura, podignuto osam optužnica te doneseno šest osuđujućih presuda.

"Nekako od samog početka građani nam vjeruju. Ja se nadam da smo za sada opravdali to povjerenje, nadam se da ćemo tako činiti i u budućnosti. I ovi naši rezultati koje je EPPO postigao ne samo u Republici Hrvatskoj, nego na razini cijele Europske unije, u sve 22 zemlje članice, doista nam daju za pravo kada kažemo da nam građani imaju razloga vjerovati", kazala je Laptoš.